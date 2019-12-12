banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

ALTSO üyeleri yağmura rağmen toplantıya akın etti

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, 6 yıldır meslek komiteleriyle gerçekleştirdikleri kahvaltılı istişare toplantılarına 06, 09 ve 11. Meslek gruplarıyla devam etti. Alanya’yı etkisi altına alan yoğun sağanak yağışa karşı ALTSO üyeleri, toplantıya büyük katılım gösterdi. Başkan Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana üyelerle iç içe olduklarına vurgu yaparak, “Bugün sağanak yağmura rağmen bizleri yalnız bırakmayan üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Dün üyelerimiz yanımızdaydı, bugün de yanımızdalar. Gücümüzü daima üyelerimizden aldık.  Bu tür toplantılarla üyelerimizin görüşlerini, eleştirilerini alıyoruz. Biz hep beraber güçlüyüz. Yarın da üyelerimizin istekleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

Alanya 12.12.2019, 12:54 12.12.2019, 12:59
ALTSO üyeleri yağmura rağmen toplantıya akın etti
banner404
ALTSO üyeleri yağmura rağmen toplantıya akın etti
ALTSO üyeleri yağmura rağmen toplantıya akın etti

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası(ALTSO) Başkan Mehmet Şahin, her yıl 24 meslek grubuyla gerçekleştirilen kahvaltılı istişare toplantılarına bu yıl da hız kesmeden devam ediyor.  Başkan Şahin, 12 Aralık 2019 Perşembe günü de Banana Otel’de, 06, 09 ve 11. Meslek gruplarına kayıtlı üyelerle bir araya geldi. Üyelerin görüş ve önerilerini alarak, projeler hazırladıklarına vurgu yapan Başkan Şahin, “Üyelerimizin sorunlarının takipçisiyiz” dedi. 

KURUM MÜDÜRLERİ HER TOPLANTIDA YER ALIYOR
ALTSO yönetimi olarak kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Şahin, istişare toplantılarına üyelerin sorunlarının çözümü için kurum müdürlerini de davet ettiklerini söyledi. Başkan Şahin, “Oda olarak kurumlarla işbirliği içerisindeyiz. Zaman zaman üyelerimizin talepleri oluyor ve bu talepleri kanuni çerçevede karşılayabilmek adına değerli müdürlerimiz ile temasa geçiyoruz. Bu toplantılarda da müdürlerimiz ile üyelerimizi bir araya getirmeye özen gösteriyoruz. Bu sayede çok daha sağlıklı bilgilendirme yapma imkânı yakalıyoruz” dedi.

ŞAHİN; “ SORUNLARI BİLİYORUZ”
Geçmiş dönem gerçekleştirdikleri projelerdendeğil yeni dönemde yapacakları çalışmalardan söz eden Başkan Şahin, “Göreve geldiğimiz 2013’den sonra üyelerimizden çok büyük güvenoyu alarak çok büyük farkla yine göreve geldik. Bize bu teveccühte bulunan üyelerimiz de çok iyi biliyor ki biz sorunları biliyoruz. Alanya’nın marka değerini arttıracak projeler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin güvenine layık olacağız” dedi.Göreve gelir gelmez üyelerle bir araya gelmeye başladıklarına vurgu yapan Başkan Şahin, “İlk dönemimizde göreve gelir gelmez üyelerimizle görüş alışverişinde bulunmaya başladık. Zaten her ay bir kez komite toplantısı oluyor. Orada üyelerimizin sorunlarını komite üyelerimiz dile getiriyor. Bunun yanında ise yılda bir kez her meslek grubumuzla kahvaltılı istişare toplantısında bir araya gelip, onların sorunlarını dinliyoruz. Ayrıca bütün üyelerimizin katıldığı iftar organizasyonuyla bir araya geliyoruz. Üyelerimizi bugüne kadar unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız” dedi.ALTSO Yönetim Kurulu faaliyetlerini de üyelerle paylaşan Başkan Şahin, KOSGEB destekli yurt dışı iş gezileri, eğitim çalışmaları, tarım, yükseköğrenim çalışmaları ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projeler konusunda da katılımcıları bilgilendirdi. Başkan Şahin ayrıca, ALTSO Akademi’nin 2019 Yılı 2. Dönem Kişisel Gelişim Seminerleri hakkında da katılımcıları bilgilendirerek, eğitimlere tüm üyeleri davet etti.

#alanya haberleri #Alanya Haber #Alanya #mehmet şahin #toplantı #üye #ALTSO
Yorumlar (0)
12°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Günün Anketi Tümü
Alanya Belediyesi'nin 1 kamyon dolusu köpeği Mersin'e gönderdiği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Alanya Belediyesi'nin 1 kamyon dolusu köpeği Mersin'e gönderdiği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:28
Güneş 07:54
Öğle 12:56
İkindi 15:27
Akşam 17:48
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
banner440
banner545