ALTSO üyeleri 'ulaştırma' ile ilgili bilgilendirildi

ALTSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’nden Denetleme Şube Müdürü Zeki Dadaş, Yolcu Şube Müdürü Mümin Gündoğdu ve çok sayıda ALTSO üyesi katıldı. Karayolları taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle ilgili, ALTSO üyelerinin yaşadığı sıkıntıların dile getirildiği toplantıda, ALTSO üyeleri istek ve önerilerini de yetkililerle paylaştılar. Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden Denetleme Şube Müdürü Zeki Dadaş ve Yolcu Şube Müdürü Mümin Gündoğdu, toplantıda ALTSO üyelerine yönetmelik hakkında bilgiler aktararak, üyelerden gelen soruları yanıtladılar.