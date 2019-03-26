ALTSO Meclisi'nde gündem: 'İstihdam seferberliği'

OLDUKÇA yoğun geçen bir ayın faaliyetleri konusunda Meclis Üyelerini bilgilendiren ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in Alanya’yı ziyaret eden Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy ile yaptığı görüşme ve sezona ilişkin değerlendirmeleri başta olmak üzere birçok konuya değindi. 7-10 Mart tarihlerinde gerçekleşen ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in de katıldığı ITB Berlin Fuarı’nın sonuçlarının da değerlendirildiği toplantıda, yine ALTSO’nun da ortağı olduğu ALİDAŞ’ın 23 Mart tarihinde gerçekleşen Genel Kurulu da değerlendirildi.

ALİDAŞ DA KONUŞULDU

ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu bizzat katıldığı ALİDAŞ Genel Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, “2000 Yılında Odamızın da kurucusu olduğu ALİDAŞ’ta bildiğiniz üzere yine Odamızın 10.46 oranında şirket ortaklığı devam etmektedir. Bu toplantıda biz kafamıza takılan çeşitli soruları dile getirdik. Bazı açıklamalar yapıldı. Bazı sorularımıza ilişkin de yazılı cevap talep ettik. Bu cevapların önümüzdeki günlerde elimizde olmasını umut ediyoruz” dedi.

HARMAN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu’nun ardından meclis toplantısına davet üzerine gelen İŞKUR Alanya Merkez Müdürü Selami Harman da 2019 Yılı istihdam Seferberliği ile ilgili bilgilendirme yaptı. Söz konusu seferberliğin iş dünyasına çok büyük katkılar sağladığına dikkat çeken Harman, “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim. Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık 1.113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru.”