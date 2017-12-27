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ALTSO kayıt ücretleri ve üyelik aidatlarına zam yapmadı 

ALTSO Başkanı Şahin, kayıt ücretleri ve üyelik aidatlarına yeni yılda da zam yapmayacaklarını açıkladı. Böylece ALTSO, Türkiye'deki TSO'lar arasında "5 yıl zam yapmayan tek oda" oldu

ALTSO kayıt ücretleri ve üyelik aidatlarına zam yapmadı 

ALTSO Başkanı Şahin, kayıt ücretleri ve üyelik aidatlarına yeni yılda da zam yapmayacaklarını açıkladı. Böylece ALTSO, Türkiye'deki TSO'lar arasında "5 yıl zam yapmayan tek oda" oldu

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:48
ALTSO kayıt ücretleri ve üyelik aidatlarına zam yapmadı 
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YILIN son meclis toplantısında konuşan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, "ALTSO Turizm Meslek Yüksek Okulu'nu açtık. Kendi meclis üyelerimizden bile 'Yapamazsın' diyen oldu ama biz yaptık. Göç İdaresi'ni açtık. Buna da 'Yapamazsın' dediler. Biz ne dediysek yaptık. Sözümüzün eriyiz. Haftasonu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile Göç İdaresi'ni ziyaret ettik" dedi.
'5 YIL ZAM YAPMADIK'
"Üyelik aidata göre değil, gönüllülük esasına göre olmalı. 4 yıl aidatlara zam yapmadık, 2018 5'inci yıl ve yine zam yapmıyoruz" diyerek müjde veren Şahin, yaptıkları çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Biz 'İlk 6 ayda Ankara İrtibat Ofisi'ni açacağız' dedik ve açtık. Buraya 3 bin 500'ün üzerinde başvuru olmuş. Bütçemiz doğrultusunda İstanbul'a da açmayı düşünüyoruz. ALTSO Akademi'yi açtık. Verdiğimiz sertifika sayısı 20 bini geçti. Odamızın bütçesine yansıtmadan cenaze aracını aldık. Vize ofisini kurduk. Güzelbağ Sanayi Sitesi Projesi vardı. Bu proje daha önce duvara toslamış. Biz bunu yapacağımıza inandık ve seçim öncesi bunun açıklamasını da yaptık. Bu hafta tahsisi gerçekleşiyor. İnşallah hızlı bir şekilde tahsisini yapacağız" 
'BİZ PROJE ADAMIYIZ'
Doğalgaz çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Şahin "Yeni projelerimiz var. Biz proje adamıyız. 2018 yılı kayıt ücreti ve aidatlarına da zam yapmayacağız" dedi. Toplantıda ayrıca yönetim kurulu faaliyetlerinin ibra edilerek kabul edilmesinin ardından, Kasım ayı mizan ve hesapları müzakere edilerek kabul edildi. Meclis Üyesi Hasan Fevzi Yüksekkaya, ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) hakkında bütçe harcamasıyla ilgili yazılı bir soru önergesi verdi. Yüksekkaya, soru önergesinde ALTSO Turizm MYO'nun 1 milyon 665 bin TL'lik borcunun kimlere olduğunu ve borç için vade farkı ödenip ödenmeyeceğini sordu. 
'KİRACILAR KALICI OLMAK İSTİYOR'
Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Meclis Üyesi Özcan Şafak Mavili ise "İşyeri sahipleri kira konusunda baskı uyguluyor. Türkiye'nin turizm gelirinde yüzde 35 gibi bir azalma var. Böyle olduğu halde işyeri sahipleri 'zam yapacağız' diye uğraşıyor. Bazı işyeri sahipleri indirim yaptı. Belediye başta olmak üzere kuruluşlarımız da indirim yapmak zorunda. 2000'li yıllara doğru Alanya turizmde iyi yıllar yaşıyordu. Sonra hep geriye gittik. Biz her gün işyerlerinde farklı kiracı görmek istemiyoruz. Buradaki kiracılar kalıcı olmak istiyor. Kiracıların en büyük gider kalemi kira. Lütfen bize biraz merhamet edilsin" diye konuştu. Bazı meclis üyelerinin yeni yıl dileklerinde bulunmasının ardından yılın son ALTSO Meclisi sona erdi.
ALTSO Başkanı Şahin'in yine 'Zam yok' açıklaması yapmasıyla, Türkiye'deki TSO'lar (Ticaret ve Sanayi Odaları) arasında ALTSO'nun "5 yıl zam yapmayan tek TSO" olduğu bildirildi. 
 

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Son Güncelleme: 27.12.2017 10:05
Anahtar Kelimeler:
Mehmet şahinÜyelik AidatlarıKayıt ücretleriALTSOAlanya
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