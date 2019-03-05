ALTSO'dan kadın ve gençlere tam destek

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin olağan yönetim kurulu toplantısı öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Genç ve kadın girişimcileri her daim desteklediklerini ifade eden Başkan Şahin "Genç ve Kadın Girişimciler adına başkanlarımız bundan sonra yönetim kurulu toplantılarımızda bizlere eşlik edecek" dedi.

KADINLAR VE GENÇLER BİR ADIM ÖNE

Şahin açıklamasında "301'inci toplantımızı ilk günkü heyecanla gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta genç ve kadın girişimciler icra kurullarını seçmiştik. Bugün de belirlediğimiz icra kurullarında seçilen başkanlarımız yanımızda. Temel amacımız kadın ve genç girişimcilerimizle ilgili sorunlarımızı da burada konuşmak ve çözümüne ilişkin çalışmaları yürütmek. İnşallah bundan sonraki toplantılarımızda kendileri de bizlerle birlikte olacaklar. Bütün arkadaşlarımıza da esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

KADIN VE GENÇLER ŞAHİN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Şahin'in ardından söz alan Kadın Girişimciler Başkanı Burcu Baba "Bizler de kadın girişimciler olarak aktif çalışmalar yapıyoruz. Bu toplantılarda da beraber istişarelerde bulunarak çalışmalarımızın daha hızlı hayata geçmesi için hareket edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Genç Girişimciler Başkanı Serdar Uygun ise "Öncelikle başkanımıza bize bu fırsatı sunduğu için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonra bizler de toplantılarda yerimizi alarak genç girişimciler adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.