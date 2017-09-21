Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

ALTSO'dan İsrail'e davet

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, 28-30 Kasım tarihleri arasında İsrail’in Eilat kentinde 'Nadlan City: The Israeli Real Estate Convention' etkinliğine bir ticaret heyet ziyareti gerçekleştirileceği bildirildi.

ALTSO'dan İsrail'e davet

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, 28-30 Kasım tarihleri arasında İsrail’in Eilat kentinde 'Nadlan City: The Israeli Real Estate Convention' etkinliğine bir ticaret heyet ziyareti gerçekleştirileceği bildirildi.

21 Eylül 2017 Perşembe 13:13
ALTSO'dan İsrail'e davet
banner404

ODADAN yapılan açıklamada, "İsrail Ticaret Ataşeliği’nden alınan yazıya atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) odamıza iletilen yazıda, 28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında İsrail’in Eilat kentinde düzenlenecek olan 'Nadlan City: The Israeli Real Estate Convention' etkinliğine bir ticaret heyet ziyareti düzenleneceği bildirildi. İsrail belediye başkanları, hükümet yetkilileri, inşaat sektöründeki en büyük firmaların yöneticileri ve proje sorumlularının katılacağı etkinliğin inşaat, emlak ve inşaat yan sektörlerinde (çimento, beton, çelik) İsrail’in en büyük organizasyonu olduğu ifade edildi. Bahsekonu organizasyonun iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesine faydalı olacağı ve yaklaşık 3200 ilgili karar merciinin katılımının beklendiği belirtildi. Söz konusu organizasyona katılmak isteyenlerin şu iletişim bilgileri sunulan yetkili ile iletişime geçmeleri gerekiyor" dendi.

İrtibat:
Berna Uzun
Tel: (0212) 317 65 47
Cep: 0505 074 68 98
Email: Berna.uzun@israeltrade.gov.il

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 21.09.2017 14:20
Anahtar Kelimeler:
IsrailALTSOAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göçmentürk’ten kaçırılmayacak fırsat
Göçmentürk’ten kaçırılmayacak fırsat
ALPER KUTAY İLE ALANYA ANA HABER BÜLTENİ
ALPER KUTAY İLE ALANYA ANA HABER BÜLTENİ
Alanya gençliği Mehmet Akif'i andı
Alanya gençliği Mehmet Akif'i andı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim