ALTSO'da seçimler tamamlandı

Yasin ARAZ

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) 4 Nisan günü komite seçimleriyle başlayan seçimleri, dün gerçekleşen yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeleri, disiplin kurulu ve meclis başkanlık divanı seçimleri ile devam etti. Mevcut Başkan Mehmet Şahin'in yeniden galip çıktığı seçimler, Şahin'in dün yönetimini oluşturmasıyla son buldu. Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şahin, turizmden tarıma, eğitimden emlak sektörüne kadar tüm sektörlerden aldıkları destek sonrası sorumluluklarının arttığını ve bu teveccühe layık olmaya gayret edeceklerini söyledi. Şahin, "Herkesi kucaklamaya devam edeceğiz. Bizlere gösterilen teveccühe layık olmaya ve üyelerimiz için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

İLKLERİN ADAMI OLDU

Öte yandan geride kalan 4,5 yılda pek çok ilklere imza atan Başkan Şahin’in listeler hazırlanırken de yeni birçok ilke imza attığı görüldü. Uzlaştırmacı, birlik ve beraberlik söylemleri ile bilinen Başkan Şahin, kadınlara verdiği önemle bir kez daha takdir topladı.

İLK KADIN BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİLDİ

1991 yılında kurulan ALTSO tarihinde üst üste ikinci kez iş kadınları ALTSO yönetiminde kendilerine yer buldu. Haziran 2013'te göreve gelen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, geçtiğimiz dönem oda tarihinde ilk kez turizmci iş kadını Banu Okan’a yönetim kurulunda yer vermişti. Bu dönemde de Fatma Taşpınar ALTSO yönetiminde yer aldı. Şahin’in, Fatma Taşpınar’a ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev vererek oda tarihinde bir ilke daha imza atması bekleniyor.

MECLİS BAŞKANI YİNE ATALAY

Öte yandan başarılı yönetimi ile bilinen Metin Atalay, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi yeni dönemde de ALTSO’nun meclisini yönetecek kişi oldu. Meclis başkanlığı görevini 4 yıl daha yapacak olan Atalay’ın yardımcılıklarına Mustafa Irmak ve Selman Alaaddinoğlu seçilirken, katip üyeliğe de Yakup Koca getirildi.

İŞTE ALTSO’NUN YENİ YÖNETİM KURULU

Mehmet Şahin'in başkan olarak yeni oluşturduğu yönetiminde şu isimler yer aldı: Ali Kamburoğlu, Ali Orkan, Erhan Direkçi, Fatma Taşpınar, Hamza Sönmez, Hasan Parmaksızoğlu, Hilmi Bilal Sözen, Kemal Zamanoğlu, Mustafa Küçüker ve Raşit Sadullahoğlu.

