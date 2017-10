ALTSO'da 'Hibe' anlatıldı

TOPLANTININ açılış konuşmasını yapan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ekonomide tarımın önemine değindi.

ALTSO ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği “Kırsal Kalkınmayı Destekleme” toplantısına ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş’ın konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda, son desteklemeler konuşuldu.

‘SEKTÖRLERİ BİRBİRİNDEN AYIRMIYORUZ’

Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya’nın turizm kenti olduğu kadar tarım kenti de olduğuna dikkat çekti. Başkan Şahin, “Alanya’mızda turizm ve inşaat ne ise tarım sektörü de odur. Göreve geldiğimiz günden bu yana Alanya’mızda hiçbir sektörü birbirinden ayırmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman tarım, turizm ve inşaat sektörlerinin bölgemiz ekonomisinin can damarlarını oluşturduğuna dikkat çekerek projeler ürettik” dedi.

‘ALANYA’MIZ MODERN HALİNE KAVUŞACAK’

Türkler Toptancı Hali’yle ilgili olarak da konuşan Başkan Şahin, “Tarım sektörünün her zaman yanındayız. Bu kapsamda üreticilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bunun en güzel örneğini Toptancı Hali projesinde gösterdik. Üreticilerimizin, komisyoncularımızın önerisini alarak, onların istediği gibi modern toptancı halini Alanya’mıza kazandırıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah yeni toptancı halimiz en modern toptancı halinden biri olacak ve 2018 yılında hizmete girecek” diye konuştu. Başkan Şahin’den sonra söz alan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar da katılımcılara tarım sektörü konusunda önemli bilgiler aktardı.

Yapılan konuşmaların ardından Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş, kırsal kalkınmayı destekleme programları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.