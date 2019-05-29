ALTSO'DA gündem 'Turizmin geleceği'

TOPLANTININ açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu, Dijital Turizm Zirvesi’nin ikinci oturumu olan ‘Dijitalleşen Dünyada Turizm 4.0’ toplantısını, Türkiye İş Bankası ve Logo sponsorluğunda, Global Dönüşüm ve Netizen işbirliğinde Digital Partnes, Hotel Partners ‘in katılımlarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

KAMBUROĞLU: “ÜLKEMİZDE TURİZMİN BAŞKENTİYİZ”

Alanya’nın coğrafi konumu, iklimi, tarihi ve kültürel yapısının yanında dünyaca ünlü plajları ile her geçen gün büyüdüğüne vurgu yapan Kamburoğlu, “Ülkemiz ekonomisine sadece turizmden yaptığımız katkı, yatak kapasitesi ve turizm çeşitliliği ile ülkemizde turizmin başkentiyiz. ALTSO olarak biz de turizmin öneminin ve gerek Alanya’mıza gerekse ülkemize yaptığı katkıların farkındayız. Bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.

Turizmin 12 aya çıkması için yapılan çalışmalardan da bahseden Kamburoğlu, AKDAĞ Kayak Merkezi ile ilgili yapılan çalışmalarda da büyük aşama kaydettiklerini söyledi. Sürdürülebilir turizm için kalitenin ne derece önemli olduğu bildiklerini aktaran Kamburoğlu, “Kalitenin arttırılması için de kalifiye personele olan gereksinimin farkındayız” dedi.

KAMBUROĞLU: “DİJİTALLEŞME BİR LÜKS DEĞİL, ZORUNLULUK”

Kamburoğlu, “Bölgemiz turizmi için oldukça önemli bir hedef Pazar olan Rusya’daki ödeme sistemlerinin ülkemize entegre edilmesini sağlayan İş Bankası’nın bu sistem hakkında bilgilendirme ve bu sistemi bölgemiz turizmi için faydaları konusunda bilgi sahibi olmak için bu toplantıyı düzenledik. Bunun yanında oteller için etkili online pazarlama ve reklam yöntemleri ve turizmin geleceğini de bu toplantıyla ele alıyoruz. Bu durumda şana tekrar söylemeliyiz ki dijitalleşme bir lüks değil, aksine artık bir zorunluluk haline gelmiştir” diye konuştu. ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu’ndan sonra ise ‘Dijital Dünyada Dijital Turizm’ sunumuyla NETİZEN firmasından Ümit Öncel katılımcılara hitap etti. Konaklama tesislerinde dijitalleşme süreçlerinden bahseden Öncel, “Dijitalleşme 5-6 sene öncesine kadar çeşitli sebeplerden dolayı konaklama tesislerinde kullanımı zordu. Günümüzde ise eskiye göre maliyetler düştü. Çünkü, teknoloji kullanıcı dostu haline yani erişilebilir bir hale geldi. Günümüzde ise dijitalleşme artık bir zorunluluk haline geldi. Bugün dijitalleşme adımını atmazsanız birkaç yol sonra atmak zorundasınız ama o zaman işler daha da zor olacak. Çünkü sizin firmanız rekabet ettiğiniz firmalara göre geride kalmış olacak” dedi. Öncel’in konuşmasının ardından ise İş Bankası’ndan Bora Gülşeni ‘Doğrudan Satışta Güvenli Uluslararası Ödeme Alma’ konusunda katılımcılara detaylı bilgiler aktardı. İş Bankası olarak turizm sektörünün önemini bildiklerini aktaran Gülşeni, farklı ülkelerdeki ödeme yöntemleri hakkında da bilgiler aktardı. Dijitalleşen Dünyada Turizm 4.0 toplantısının devamında ise Digital Partners CEO’su Tunç Günbey, ‘Oteller İçin Etkili Online Pazarlama ve Reklam Yöntemleri’, Hotel Partner Antalya ve Ege Temsilcisi, e-Turizm Danışmanı Bahadır Gerçek ise ‘Turizmin Geleceği’ sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 00:05