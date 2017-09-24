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ALTSO Başkanı Şahin'den erteleme açıklaması

Alanya'da 1 Ekim günü yapılması planlanan ALTSO seçimleri Nisan ayına ertelendi

ALTSO Başkanı Şahin'den erteleme açıklaması

Alanya'da 1 Ekim günü yapılması planlanan ALTSO seçimleri Nisan ayına ertelendi

24 Eylül 2017 Pazar 08:22
ALTSO Başkanı Şahin'den erteleme açıklaması
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TÜRKİYE  Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı (TOBB) Ankara Ticaret Odası seçimlerinin Bakanlar Kurulu Kararıyla 6 ay ertelenerek 2018 yılının Nisan ayına ertelenmesinin ardından Alanya'da da 1 Ekim'de yapılacak olan ALTSO seçimleri ertelendi. Erteleme kararının ardından ALTSO Başkanı Mehmet Şahin açıklamada bulundu.
Şahin'in ertelenen seçimlerle ilgili açıklamaları şöyle...

DEĞERLİ Dostlarım, Bakanlar Kurulumuz gördügü lüzum üzerine tüm il, ilçelerdeki Oda ve Borsa seçimlerini 2018 Nisan ayına erteleme kararı  almistir. Bu kapsamda Alanya Ticaret ve Sanayi Odamızın seçimleri de aynı tarih aralığında gerçekleştirilecektir. 
Bu süreçte şahsıma ve çalışma arkadaşlarıma göstermiş olduğunuz teveccüh ve vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederim. Sizlerden aldığımız destek ve güç ile Alanya'mız ve odamız üyeleri için ara vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bakanlar kurulumuzun almış olduğu bu erteleme kararının Alanya'mız ve ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

Mehmet Şahin

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Son Güncelleme: 24.09.2017 09:30
Anahtar Kelimeler:
SeçimALTSOMehmet şahin
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