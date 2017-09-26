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ALTSO Başkanı Şahin üyelerle buluşacak

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, bu sabah önce üyeleriyle kahvaltıda buluşacak, ardından Eylül ayı meclis toplantısında projelerini üyelerine anlatacak

ALTSO Başkanı Şahin üyelerle buluşacak

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, bu sabah önce üyeleriyle kahvaltıda buluşacak, ardından Eylül ayı meclis toplantısında projelerini üyelerine anlatacak

26 Eylül 2017 Salı 00:00
ALTSO Başkanı Şahin üyelerle buluşacak
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, ülke genelindeki seçimlerin Bakanlar Kurulu kararıyla 2018'in Nisan ayına ertelenmesinin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Şahin, bugün üyeleriyle Alanya Öğretmenevi'nde kahvaltı yapacak, ardından ALTSO Meclisi'ni toplayacak. Seçim ofisini 2018'in Mart ayına dek kapatma kararı alan Şahin, "Zaten üyelerimizle sık sık birlikteyiz. Komitedeki arkadaşlarımızla da 15 günde bir toplanıp durum değerlendirmesi yapacağız. Biz 2013'ün Haziran ayından bu yana üyelerimizle beraberiz, projelerimizi hep birlikte hayata geçiriyoruz" dedi. Şahin'in önümüzdeki günlerde Alanya'nın ticari yaşamına büyük katkı sağlayacak önemli projeler için Ankara'ya gideceği öğrenilirken, yer tahsisini Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen hafta onayladığı Güzelbağ Organize Sanayi Sitesi'nin hayata geçmesi için de girişimlerde bulunacağı gelen haberler arasında.

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Altso Başkanı Mehmet şahinEYLÜL AYIMeclis Toplantısı
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