ALTSO Başkanı Şahin hız kesmiyor

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, üyeleriyle ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. ALTSO'nun önümüzdeki Nisan ayı içerisinde yapılacak seçimlerinde yeniden başkan adayı olan Şahin, seçim çalışmalarına ara vermedi. Şahin, dün de Alanya'nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar Mahallesi'ndeydi. Mahmutlar Mahallesi'ndeki dostları ile buluşan Şahin, Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulu'nun aşure etkinliğine de katıldı. Şahin, etkinlikle ilgili, "Allah kabul etsin. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
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