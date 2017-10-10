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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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ALTSO Başkanı Şahin hız kesmiyor

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, halkın arasına inerek seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

ALTSO Başkanı Şahin hız kesmiyor

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, halkın arasına inerek seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

10 Ekim 2017 Salı 22:44
ALTSO Başkanı Şahin hız kesmiyor
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, üyeleriyle ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. ALTSO'nun önümüzdeki Nisan ayı içerisinde yapılacak seçimlerinde yeniden başkan adayı olan Şahin, seçim çalışmalarına ara vermedi. Şahin, dün de Alanya'nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar Mahallesi'ndeydi. Mahmutlar Mahallesi'ndeki dostları ile buluşan Şahin, Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulu'nun aşure etkinliğine de katıldı. Şahin, etkinlikle ilgili, "Allah kabul etsin. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Altso Başkanı Mehmet şahin
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