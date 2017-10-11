ALTSO Başkanı Şahin golf için anlaştı

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Tilander’in yaptığı 2 golf sahasının da dünya ilk 100 listesinde yer aldığını belirterek, “Alanya’mızda belirlenen merkezleri golf turizmine açabilmek için bu alanda kendisini tüm dünyaya kanıtlamış Sayın Tilander ile işbirliğine gideceğiz. Sağlık ve spor turizmi Alanya’mız için çok önemli. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca golf sahalarının da devreye girmesiyle Alanya’mıza gelen turist profili yükselecek” dedi. Rusya, Estonya ve Polonya’da toplam 22 golf sahası yapan Finlandiyalı Mimar Lassi Pekka Tilander, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in davetiyle Alanya’ya geldi. Mimar Tilander, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’le görüşerek, golf sahaları üzerine kısa bir sunum yaptı. ALTSO’da gerçekleşen görüşmede Finlandiyalı ünlü Buz Hokeyi Teknik Direktörü Karı Heıkkıla ile işadamları Serkan Topal ve Serter Ceylan da hazır bulundu. Emişbeleni, Mahmutlar, Kargıcak, Okurcalar ve Türkler mahallelerinde golf amaçlı turizm merkezlerinin olduğunu aktaran Başkan Şahin, “Golf turizmi Alanya’mızın turizm çeşitliliği açısından önemli bir yere sahip, bu kapsamda ALTSO olarak çalışmalarımız devam ediyor. Golf sahaları konusunda bugün Finlandiyalı mimar arkadaşımız Lassi Pekka Tilander’le bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

‘BAKANIMIZIN DESTEĞİYLE AŞARIZ’

Söz konusu projenin başından bu yana Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun himayelerinde yürüdüğünü hatırlatan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Bu merkezlerin ilanında öncülüğü sayın bakanımız yapmıştı. Sonrasında iş adamlarımıza seslenerek bir araya gelinmesini ve ihaleye girilmesi konusunda da çağrıda bulunmuştu. Ben de iş dünyasını temsilen bu görüşmeleri yürütüyorum. Sayın bakanımıza bizlere verdiği destek için teşekkür ederim. Ne zaman proje götürsek destek verdi. Bu projeyi de Allah’ın izniyle hayata geçireceğiz. Bakanımızın desteği ve talimatları ile engelleri aşarız” diye konuştu.

‘ÇOK ÖNEMLİ BİR MİMAR’

Finlandiyalı Mimar Lassi Pekka Tilander’ın, Rusya, Estonya ve Polonya’da toplam 22 golf sahası yaptığını vurgulayan Başkan Şahin, “Mimar arkadaşımız golf sahaları konusunda oldukça uzman. Yaptığı golf sahalarından iki tanesi ‘Dünyanın En iyi 100 Golf Sahası’ listesine girdi. Kendisi davetimiz üzerine Alanya’ya geldi. Kendisiyle güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Alanya’mızda yer alan golf bölgelerinde çeşitli incelemeler yapacak. İncelemelerini tamamladıktan sonra tekrar görüşeceğiz” dedi. Golf turizminin yüksek gelir getiren bir turizm türü olduğuna değinen Başkan Şahin, yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını vurguladı. Finlandiyalı Mimar Lassi Pekka Tilander ise Alanya’nın önemli bir golf merkezi haline gelebileceğine dikkat çekerek, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

'ALANYA BOŞ KALMAZ'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de "Alternatif turizm anlamında oldukça önemli bir adım. Golf sporu daha çok elit olarak nitelendirilen zengin kesime hitap ediyor gibi görünse de orta gelir düzeyini de içine alan oldukça geniş bir kesime hitap ediyor. Ayrıca bu sporla ilgilenen insanlarda farklı sahalar deneme arzusu oldukça yüksek. O nedenle Alanya'ya yapılacak bir tesis boş kalmaz. Bu anlamda bakıldığında en önemli nokta doğru ve etkin pazarlama olacaktır. Adımlar doğru atıldığı takdirde Alanya golf turizminden oldukça verim alacaktır, bundan şüphemiz yok. Alanya iklim olarak da bu spora yatkın bir yer" dedi.

'GOLF GZP İLE DAHA DA GÜÇLENİR'

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu ise "Bu tür adımların atılması çok önemli. Turizmden ekmek yiyen bir şehiriz. Turizm adına bu yatırımlara da ihtiyaç var. Alanya'nın menfaatine olan bir şey. Belek'teki golf sahalarını herkes biliyor, oraya gelen kitle oldukça zengin bir kitle. Bu insanlar da konumu gereği golfe meraklı oluyorlar. Alanya da bundan payını alacaktır. Spor olarak olsun, zevk için olsun ilgilisi çok fazla. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın da etkisiyle bu katlanır. Ulaşılabilirlik ve bu tür farklı imkanlar bizleri avantajlı kılar. Alanya için iyi bir adım olur" ifadelerini kullandı.