ALTSO Başkanı Şahin'e yoğun ilgi

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, oda seçimlerinin 1 Ekim'den 2018'in Nisan ayına ertelenmesine rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hafta içi üye ziyaretlerini aksatmadan sürdüren, komite üyeleriyle kahvaltılarda buluşup sorunlarını dinleyen Şahin, hafta sonu da üyelerin işyeri açılışlarına ve düğün törenlerine katılıyor. Doktor Tahsin Biner'in sahibi olduğu Derm Alanya adlı işyerinin açılış kurdelesini bir önceki Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Taşkın'la birlikte kesen Şahin, daha sonra Ali Kıvrak'ın sahibi olduğu çevreyolu üzerinde faaliyete giren Montea Ev Yapı Market'in açılış kurdelesini kesti. Burada Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na Alanya hakkında bilgiler veren Şahin, Merve Yiğit ve Ahmet Reha Gökgül çiftinin düğün törenlerine de katıldı. Şahin, gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandı.
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