ALTSO Başkanı Şahin'den seçim ofisine davet

Haber: Alper KUTAY

ATATÜRK Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak genel kurul öncesi bir mesaj yayınlayan Şahin, şöyle dedi: "Saygıdeğer dostlarım. Birlik ve beraberliğin sergilendiği, yeni yol haritalarımızın sizlerden aldığımız fikirlerle çizlidiği, hizmet için elbirliği yapıldığı seçim ofisimizde hazırlıklarımız devam etmektedir. Seçim ofisimiz, Ananas Otel yanı, Asem Beach Otel'dedir. Yaklaşık 5 yıldır sizlerden aldığımız güç ve teveccühle sayısız projeyi hayata geçirmiş olmanın huzuru ve mutluluğuyla yürüttüğümüz bu seçim çalışmalarında ALTSO'nun gerçek sahibi siz saygıdeğer ALTSO üyelerini de görmekten büyük onur duyarız. Her akşam saat 20.00'den itibaren bir araya geldiğimiz seçim ofisine sizlerin de teşriflerini bekler, en derin saygılarımı sunarım."

'BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Şahin, "Biz büyük bir aileyiz" diyerek 2013'ün Haziran ayından bu yana hayata geçirdikleri projeleri anlattı. 24 komitede de iddialı olduklarını ve geride kalan 4,5 yıllık süreçte Alanya ekonomisinin kalkınması için önemli projelere imza attıklarını söyleyen Mehmet Şahin, bu konuda en büyük desteği, Alanya'nın gururu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan aldıklarını kaydetti. Tüm bu çalışmaları üyelerden aldıkları güçle gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Şahin, “Yaptığımız bütün başarılı çalışmaları, üye odaklı projeleri, kalkınma projelerini değerli üyelerimizden aldığımız güçle yaptık. Biz ALTSO olarak büyük bir aileyiz. Üyelerimizin teveccühü olmasaydı bu kadar başarılı olamazdık" dedi.

'EN BÜYÜK DESTEK ÇAVUŞOĞLU'NDAN'

Bakan Çavuşoğlu’nun memleket ve ülke sevdalısı bir siyaset ve hizmet adamı olduğuna dikkati çeken Şahin, “Doğalgaz Projesi, Hal Projesi, Sanayi Sitesi Projesi, Akdağ, kriz anında Alanya’daki Rus ve diğer yabancılar ile yaptığımız organizasyonlar ve diğer tüm çalışmalarımızın başarısında Sayın Çavuşoğlu'nun büyük payı var. Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi. Oda olarak tek hedeflerinin hizmet olduğunu da vurgulayan Şahin, “Gerek Ankara’da, gerekse Alanya ve Antalya’daki yerel idarelerle uyumlu çalışıyoruz" mesajı verdi. Hizmetin olduğu yerde ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini ifade eden Şahin, "Tanıtımda da, üyelerimizin beklentilerinin karşılanması noktasında çalışmalarımızı idarecilerimizin desteğini alarak yapıyoruz. Üyelerimizin ve Alanya’mızın menfaatleri ne gerektirirse onu yapmaktan da çekinmiyoruz” dedi.