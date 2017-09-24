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ALTSO Başkanı Şahin'den seçim açıklaması

Oda seçimlerinin ertelenmesinin ardından seçim ofisini Mart'a kadar kapatma kararı alan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Zaten üyelerimizle sürekli iç içeyiz. Yine Alanya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi

ALTSO Başkanı Şahin'den seçim açıklaması

Oda seçimlerinin ertelenmesinin ardından seçim ofisini Mart'a kadar kapatma kararı alan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Zaten üyelerimizle sürekli iç içeyiz. Yine Alanya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi

24 Eylül 2017 Pazar 22:17
ALTSO Başkanı Şahin'den seçim açıklaması
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri, ülke genelindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı tüm oda ve borsa seçimleri gibi Bakanlar Kurulu kararıyla 2018'in Nisan ayına ertelendi. Yaklaşık bir aydır sahaya inip üye çalışmalarına devam eden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile Mustafa Tuna'nın bu kararın ardından seçim ofislerini Mart ayına kadar kapatacakları ancak üye ziyaretlerine devam edecekleri öğrenildi. 1 Ekim'de Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 5.805 üyenin katılımıyla yapılacağı açıklanan ALTSO seçimleri için böylece yeni bir sürece girildi.
'KARARA SAYGILIYIZ'
Kararın kesinleşmesinden sonra bir açıklama yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, şunları söyledi: "Değerli dostlarım. Bakanlar Kurulu'nun gördüğü lüzum üzerine tüm il ve ilçelerdeki oda ve borsa seçimlerini 2018 Nisan ayına erteleme kararı alınmıştır. Bu kapsamda ALTSO seçimleri de aynı tarih aralığında gerçekleştirilecektir. Bu süreçte şahsıma ve çalışma arkadaşlarıma göstermiş olduğunuz teveccüh ve vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederim. Sizlerden aldığımız destek ve güç ile Alanya ve ALTSO üyeleri için ara vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu bu erteleme kararının Alanya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım."

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Son Güncelleme: 24.09.2017 22:22
Anahtar Kelimeler:
AlanyaMartAltso Başkanı Mehmet şahin
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