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ALTSO Başkanı Şahin'den Litvanya Büyükelçisi'ne ziyaret

Ankara'da Bakan Çavuşoğlu ile görüşen ALTSO Başkanı Şahin'in son durağı, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga oldu. Bruzga, "Ailecek Alanya'yı çok sevdik, en kısa zamanda yeniden gelmek istiyoruz" dedi

ALTSO Başkanı Şahin'den Litvanya Büyükelçisi'ne ziyaret

Ankara'da Bakan Çavuşoğlu ile görüşen ALTSO Başkanı Şahin'in son durağı, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga oldu. Bruzga, "Ailecek Alanya'yı çok sevdik, en kısa zamanda yeniden gelmek istiyoruz" dedi

26 Ekim 2017 Perşembe 14:26
ALTSO Başkanı Şahin'den Litvanya Büyükelçisi'ne ziyaret
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Haber: Alper KUTAY

İKİ gündür Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, yakın dostu olan Litvanya’nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ALTSO öncülüğünde çok sayıda Alanyalı işadamının da katılacağı Litvanya iş gezisi programı ve işbirliği konuları görüşüldü. 9-12 Kasım tarihlerinde KOSGEB desteği ile Litvanya’ya yapılacak iş gezisinin detayları ve işbirliği konularında Bruzga ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Şahin, “Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok ülkeye KOSGEB destekli iş gezileri düzenledik. Çok sayıda işadamına uzun süreli vizeler aldık. İşadamlarının seyahat etmesinin önündeki engelleri kaldırmak için gerçekleştirdiğimiz iş gezilerine bir yenisini daha ekliyoruz. Yakın dostum olan Litvanya Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga’yu da bu kapsamda ziyaret ettim. Sağ olsun, geçmişte olduğu gibi yine bizleri çok samimi ağırladı. Biz de kendisini Alanya’da misafir etmiştik. Tekrar davette bulundum. İki ülke arasındaki işbirliği çalışmalarına da katkı yapmaya devam edeceğiz" dedi. Büyükelçi Bruzga ise Mehmet Şahin'in çok çalışkan bir hizmet adamı olduğunu söyleyerek, "Sürekli bilgi alışverişi yapıyoruz. Ziyaretinden memnuniyet duydum. Tekrar Alanya’ya gelmek için sabırsızlanıyoruz. Ailece Alanya’yı çok seviyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraMevlüt ÇavuşoğluMehmet şahin
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