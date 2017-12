ALTSO Başkanı Şahin'den 2017 değerlendirmesi

Haber: Alper KUTAY

2016 YILINA göre 2017'nin daha iyi bir yıl olduğunu söyleyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, şöyle konuştu: "2017 yılını geride bıraktık. 2016 yılına göre daha iyi bir yıl geçirsek de maalesef hak ettiğimiz bir sezon geçirdiğimizi söyleyemeyiz. Ancak her kriz eksiklerin görülmesi ve giderilebilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Alanya hızlı büyüyor ve ihtiyaçları da bu ölçüde artıyor. Gelişmelerin arkasında değil her zaman önünde yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan 2018 yılı için eksikleri giderebildiğimiz, yeni projelerle şehrimize değer katacağımız bir yıl olacağını düşünüyorum. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda hizmet bayrağını devraldığımız 2013 Haziran ayından bu yana çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Şehrin ihtiyaçları konusunda bilgi ve tecrübemiz, üyelerimizden aldığımız güç ve her şeyden önemlisi yüce Allah’ın yardımıyla 2018’in yeni projelerimizi hayata geçireceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum."