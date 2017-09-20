ALTSO Başkanı Şahin bir müjde daha verdi

Haber: Alper KUTAY

1 EKİM'DE Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan ve 5.805 üyenin oy kullanacağı Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri öncesi çalışmalarına devam eden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Geride kalan 4 yılda yaptıklarımızın Alanya'ya yetmeyeceğini düşünerek yeni projeler üretiyoruz. B tipi olan Gümrük Kapısı'nı A tipine çevirerek Alanya'ya bir hizmet daha kazandırdık. Eskiden gümrük işlemleri için evraklar Antalya'ya veya Mersin Taşucu'na gidiyordu. Şimdi bu işlemler Alanya'da yapılabilecek" dedi.

YER TAHSİSİNİ BAŞBAKAN ONAYLADI

Güzelbağ İmalat ve Organize Sanayi Projesi ile ilgili yeni gelişmeler olduğunu da belirten Şahin, "Bu proje 2011 yılında maalesef direğe toslamış. Çünkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı buraya enerji veremeyeceğini açıklamış. Biz yönetime gelir gelmez hemen kolları sıvadık. İmalatçı firmalara rahat bir çalışma ortamı sağlayabilmek için kooperatif kurduk. Yer tahsisi için müracaat etmiştik. Bu müracaatımız da sonuçlandı. Yarın (bugün) kooperatif üyeleriyle toplantı yaparak kamuoyuna bilgi vereceğiz" diye konuştu.

'OY İÇİN BORÇ ÖDEMEK ETİK DEĞİL'

Bir başkan adayının kendi kredi kartıyla üye aidatlarını ödediği ve oyların yemin karşılığı satın alındığı iddialarıyla ilgili soruyu da cevaplayan Şahin, "Ben de bu iddiayı sosyal medyada gördüm. Bunu kimin yatırdığını sordum. Biz böyle bir şey yapmadık. Biz zaten oy satın almadan ziyade üyelerimizin gönlünü almak için çalışıyoruz. Seçim kaygımız yok. Üyelerimiz teveccüh gösterirse hizmete devam edeceğiz. Bunu bir bayrak ve hizmet yarışı olarak görüyoruz. Bu kadar hırslanmanın amacı ne bilmiyorum. Bizde öyle bir şey yok. Üyelerin borcunun oy satın alır gibi ödenmesini de etik bulmuyoruz. Biz öyle bir şeyin içinde olmadık. Bunu muhatabına sormanızı rica ediyorum" dedi.