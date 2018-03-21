ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'den üyelere tam destek

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, geleneksel hale getirdiği kahvaltılı istişare toplantılarına dün de devam etti. Toplantıya katılan meslek komite üyelerine teşekkür eden Şahin, Alanya Öğretmenevi'ndeki etkinliğe katılanları kapıda karşıladı. "Biz büyük bir aileyiz" diyen Şahin, 2013'ün Haziran ayından bu yana hayata geçirdikleri projeleri üyelerine anlattı. 4 Nisan Çarşamba günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak ALTSO seçimlerine tüm üyeleri davet eden Şahin, 24 komitede de iddialı olduklarını belirtti. Geride kalan 4,5 yıllık süreçte Alanya ekonomisinin kalkınması için önemli projelere imza attıklarını söyleyen Mehmet Şahin, bu konuda en büyük desteği, Alanya'nın gururu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan aldıklarını kaydetti.

'ALTSO OLARAK BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Tüm bu çalışmaları üyelerden aldıkları güçle gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Şahin, “Yaptığımız bütün başarılı çalışmaları, üye odaklı projeleri, kalkınma projelerini değerli üyelerimizden aldığımız güçle yaptık. Biz ALTSO olarak büyük bir aileyiz. Üyelerimizin teveccühü olmasaydı bu kadar başarılı olamazdık" dedi. Bakan Çavuşoğlu’nun memleket ve ülke sevdalısı bir siyaset ve hizmet adamı olduğuna dikkati çeken Şahin, “Doğalgaz Projesi, Hal Projesi, Sanayi Sitesi Projesi, Akdağ, kriz anında Alanya’daki Rus ve diğer yabancılar ile yaptığımız organizasyonlar ve diğer tüm çalışmalarımızın başarısında Sayın Çavuşoğlu'nun büyük payı var. Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi. Oda olarak tek hedeflerinin hizmet olduğunu da vurgulayan Şahin, “Gerek Ankara’da, gerekse Alanya ve Antalya’daki yerel idarelerle uyumlu çalışıyoruz" mesajı verdi.

'SANDIĞA KARARIMIZI VERİP GİDİYORUZ'

Hizmetin olduğu yerde ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini ifade eden Şahin, "Tanıtımda da, üyelerimizin beklentilerinin karşılanması noktasında çalışmalarımızı idarecilerimizin desteğini alarak yapıyoruz. Üyelerimizin ve Alanya’mızın menfaatleri ne gerektirirse onu yapmaktan da çekinmiyoruz” dedi. Şahin'in projelerine tam not veren üyeler ise, "4 Nisan'da sandık başına kararımızı vermiş bir şekilde gideceğiz. Sayın Şahin'in yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Hizmetin akışı ve devamı için hem Ankara'da hem de Alanya'daki siyaset ve bürokrasi çevreleriyle uyumlu çalışan Mehmet Şahin'e teşekkür ediyoruz" dediler.