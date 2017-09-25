ALTSO Başkan Adayı Tuna'dan seçim açıklaması

Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı 365 oda ve borsanın seçimleri, 2018 yılının Nisan ayına ertelendi. Ertelenen odalardan biri olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) adayı Mustafa Tuna, seçim çalışmalarına devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın sabahında ziyaretler gerçekleştiren Tuna, akşam da geç saate kadar seçim bürosunda ekip arkadaşları ve ALTSO üyeleriyle bir araya geldi. Seçim bürosunun oy kullanma işleminin bitmesiyle kapanacağını belirten Tuna, “Seçim büromuz 2018'in Nisan ayına kadar açık kalmaya devam edecek. Burada toplantılar ve istişareler yapacağız" dedi.