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ALTSO Başkan Adayı Tuna'dan seçim açıklaması

ALTSO seçimleri 2018 yılının Nisan ayına ertelense de Başkan Adayı Tuna çalışmalarına devam ediyor. Tuna, seçim bürosunun Nisan'a kadar açık olacağını söyledi

ALTSO Başkan Adayı Tuna'dan seçim açıklaması

ALTSO seçimleri 2018 yılının Nisan ayına ertelense de Başkan Adayı Tuna çalışmalarına devam ediyor. Tuna, seçim bürosunun Nisan'a kadar açık olacağını söyledi

25 Eylül 2017 Pazartesi 23:03
ALTSO Başkan Adayı Tuna'dan seçim açıklaması
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Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı 365 oda ve borsanın seçimleri, 2018 yılının Nisan ayına ertelendi. Ertelenen odalardan biri olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) adayı Mustafa Tuna, seçim çalışmalarına devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın sabahında ziyaretler gerçekleştiren Tuna, akşam da geç saate kadar seçim bürosunda ekip arkadaşları ve ALTSO üyeleriyle bir araya geldi. Seçim bürosunun oy kullanma işleminin bitmesiyle kapanacağını belirten Tuna, “Seçim büromuz 2018'in Nisan ayına kadar açık kalmaya devam edecek. Burada toplantılar ve istişareler yapacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkan Adayı TunaAltso Seçimleri
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