ALTSO Başkan Adayı Tuna çalışmalarını anlattı

4 NİSAN'DA yapılacak olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerine hazırlanan ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna, projelerini ekibi ve kendisinin imzaladığı bir mektupta anlattı. “Yeni diriliş, yeni bir yükseliş ve yeni bir çıkış için, yeni yollar ve yeni projeler üretmek için yol arkadaşları olarak karşınızdayız" diyen Tuna, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

'YERİNDE VE ZAMANINDA HAMLE YAPILMALI'

"Gerek kamu gerekse özel kurumlar ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Alanya’nın ticaret potansiyelini yeniden ayağa kaldırmak için uygundur. Ancak gerekli hamleleri zamanında ve yerinde yapmak gerekmektedir. Yeniden yükseliş için, yeni projeler, planlar ve enerjiler gerekmektedir. Ticaret alanındaki Alanya iş adamlarımızın ve 'benim de katkım olsun' diyen her insanımızın bu özel çalışmalara katkı sağlamak için duyarlı olacaklarına inanıyorum.

'BİZE İNANIN VE GÜVENİN'

Alanya’nın sorunlarını bilen, durumdan vazife çıkaran, hem ülkeye, hem de Alanya’ya hizmet etmek isteyen her kurum ve insanla güçbirliği yapmaya hazırız. Bir göreve talip oluyoruz, ancak iş talip olmakla bitmiyor, tam tersi o zaman başlıyor. Desteğinizi bekliyoruz çünkü desteğiniz olmadan, seçilmek başarmaya yetmez. Bize inanın, güvenin. Biz sizleri mahcup etmeyeceğiz.

'ALTSO'YU YANINIZDA HİSSEDECEKSİNİZ'

Bizim yönetim olarak birinci önceliğimiz Alanya ticaretini geliştirmek. Ancak bunun yanı sıra ALTSO bizim yönetim dönemizde bütün imkanlarını, bütçesini, üyeleri ve ailelerinin yararına harcayacak. Sizler odanızı her zaman yanınızda hissedeceksiniz. Üyelerimize dokunan, üyemize maddi ve manevi kazandıran, üye odaklı projeler uygulayacağız. Mustafa Tuna ve ekip arkadaşları olarak söz veriyorum. Bu süreçte sizlere açıkladığımız hizmetleri ve daha fazlasını sizlere sunabilmek için, 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak seçimlerde, sizlerin desteğini talep ediyorum. Mustafa Tuna ve arkadaşları için 'mavi oy pusulasını' sandığa atmanızı rica ediyorum. Daha iyi günlerde, daha iyi hizmetler yapmanın gururuyla, birlikte çalışmanın, ülkemize ve Alanya'ya hizmet etmenin huzuruyla hepinize saygılarımı sunuyorum. Bu mektup size vicdan ve şeref borcumdur."