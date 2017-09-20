ALTSO Başkan Adayı Tuna: 'Arabulucu olacağız'

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna ve ekibi, güne hal esnafını ziyaret ederek başladı. Alanya Hal Komisyoncuları Birliği Başkanı Adem Kaya ve esnafla Alanya Toptancı Hali’nde kahvaltıda bir araya gelen Tuna, projelerini anlatıp talepleri dinledi. Bölgenin kalkınması için Alanya Toptancı Hali'ne gereken önemin verilmesi gerektiğini vurgulayan Tuna, “Toptancı hallerinde tarım ürünlerini, kalite standartlarının üzerine getirerek onların daha etkin fiyatlarla satılmasını sağlayacağız. Tüccar, komisyoncu, ihracatçı, manav ve pazarcılar arasında yaşanan krizlerde oda olarak ara bulucu görevini üstleneceğiz. Diğer bölgelerde sebze-meyve ticareti yapan odalarla birlikte istihbarat ağı kuracağız. Piyasa ve pazar oluşumu konularına da oda tarafından destekler sağlanacak” dedi.
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