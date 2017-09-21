ALTSO Başkan adayı Tuna: Alanya'ya kimlikli binalar kazandırılacak

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan adayı Mustafa Tuna, ekibiyle birlikte Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği Başkanı Bora Tokay ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Alanya’nın geleceğine dair projelerimizi açıklayan Tuna, mimarlarla fikir alışverişinde bulundu. Alanya’nın daha çok değer kazanması için Tuna, Mimarlar Odası’yla birlikte projeler yapmak istediğini söyledi.

KİMLİKLİ BİNALAR

Alanya’nın binlerce medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten ALTSO Başkan adayı Mustafa Tuna, “Onlarca medeniyet görmüş Alanya’da, binaların kimliği yok. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, üniversiteler, Mimarlar Odası ve ALTSO’nun ortak istişareleriyle Alanya’ya kimlikli binalar kazandırılacak. Yeni yapılacak, kentsel dönüşüm olacak ya da tadilat geçirecek binalar için planlama yapılıp, Selçuklu Mimarisi şeklinde Alanya’ya kazandırılacak” dedi.

KOZA PROJESİ TEKRAR HAYATA GEÇİRİLECEK

Alanya Belediyesi, ALTSO ve Akdeniz Üniversitesi’nin geçmişte ‘Koza Projesi’ adında uygulamanın temellerini attıklarını açıklayan ALTSO Başkan adayı Tuna, “Doğru kentsel dönüşüm adına geçmiş dönemde kolektif çalışmayla adımlarını attığımız ‘Koza Projesi’ tekrar hayata geçirilecek. Bölgedeki niteliksiz yapılar ‘Koza Projesi’ sayesinde restore edilerek, Selçuklu kimliğiyle Alanya’ya farklı bir statü sağlanmış olunacak” ifadesini kullandı.

KÜLTÜR TURİZMİ

Alaaddin Keykubat’ı tasvir eden ‘Çift başlı kartal’, Selçukluların meşhur ‘Sekiz köşeli yıldızı’ ve hükümdarlardan bazılarını tasvir eden ‘Aslan kafası’ figürlerinin Alanya genelinde yer edinmesi gerektiğini belirten ALTSO Başkan adayı Tuna, “Turistlerin yüzde 37’si ziyaret ettikleri bölgeye, kültürlerinden dolayı seyahat ediyor. Alanya’nın tarihinin gün yüzüne çıkartılması gerekiyor. Deniz, kum ve güneş üçgenine kültürü de eklemek istiyoruz” diye konuştu.

BÖLGEDE KİMLİK OLMALI

Alanya’ya gelen turistlerin bölgeyi sevip, bağlılıklarının artması için kent yapısının ve kültürünün önemine değinen Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği Başkanı Tokay, “Turistlerin Alanya’yı tercihlerindeki neden sadece güneş olmamalı. Güneşin yanına Alanya’yı sakin ve güzel yapmalı. Tekrar gelme nedeni tarihimiz, yapılarımız ve kimliğimiz olmalı” dedi.

Konuşmaların ardından ALTSO Başkan adayı Mustafa Tuna, ekibi, Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği Başkanı Bora Tokay ve yönetim kurulu üyeleri günün anısına, fotoğraf çektirdi.

