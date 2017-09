ALTSO Başkan Adayı Şahin'in çalışmaları hız kesmedi

Haber: Alper KUTAY

ÜYELERİNİ seçimden seçime hatırlayan klasik başkan modelini tarihe gömen Şahin, toplantıda gerçekleştirdiği projelerini ve hedeflerini anlattı.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Hijyen ekipmanları, tapu aracılık, danışmanlık hizmetleri ve her türlü unlu mamullerin imalat ve satışı” sektörlerinin temsil edildiği 16. ve 20. Meslek gruplarına kayıtlı üyelerle bir araya geldi. Şahin’in 4 yıldır Alanya’ya kazandırdığı projeleri anlattığı sunumu katılımcılardan büyük beğeni aldı. Şahin ise tüm bu çalışmaları üyelerden aldıkları güçle gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Başkan Şahin, “Yaptığımız bütün başarılı çalışmaları, üye odaklı projeleri, kalkınma projelerini değerli üyelerimizden aldığımız güçle yaptık. Biz ALTSO olarak büyük bir aileyiz. Üyelerimizin teveccühü olmasaydı bu kadar başarılı olamazdık' dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, her yıl 24 meslek grubu ile gerçekleştirdikleri kahvaltılı istişare toplantılarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Öğretmenevi’nde 16. ve 20. Meslek gruplarına kayıtlı üyelerle bir araya geldi. İstişare toplantısına, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in yanı sıra, kurum müdürleri, ALTSO yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda ALTSO üyesi katıldı. “Üyelerimizden aldığımız güç ve teveccühü doğru kullanmaya özen gösteriyoruz” diyen Başkan Şahin, en büyük avantajlarının da her projede kendilerine öncülük eden Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olduğunun altını bir kez daha çizdi. Çavuşoğlu’nun memleket ve ülke sevdalısı bir siyaset ve hizmet adamı olduğuna dikkat çeken Şahin, “Doğalgaz Projesi, Hal Projesi, Sanayi sitesi Projesi, AKDAĞ; Kriz anında Alanya’mızdaki Rus ve diğer yabancılar ile yaptığımız organizasyonlar ve diğer tüm çalışmalarımızın başarısında Sayın Bakanımızın büyük payı var. Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Oda olarak tek hedeflerinin hizmet olduğunu da vurgulayan Şahin, “Gerek Ankara’da, gerek ise Alanya ve Antalya’daki yerel idareler ile uyumlu çalışıyoruz. Hizmetin olduğu yerde elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Tanıtımda da, üyelerimizin beklentilerinin karşılanması noktasında çalışmalarımızı idarecilerimizin desteğini alarak yapıyoruz. Üyelerimizin ve Alanya’mızın menfaatleri ne gerektirirse onu yapmaktan da çekinmiyoruz” diye konuştu. Konuşmasında çalışma prensiplerine ve misyonlarına değinen Başkan Şahin, “Koordineli, uzlaşıcı, birlik ve beraberlik içinde şehrimize hizmet ediyoruz. Bunun için her kurum ile işbirliği yapıyoruz. Belediyelerimiz, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerimizin temsilcileri ile işbirliği yapıyoruz. Ama lokomotifimiz pek tabidir ki Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’dur. Kendisine projelerimize verdiği destek, hem Alanya’mıza hem de ülkemize yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ve şükranlarımı sunarım” dedi.

İnşaat sektörünü yakından ilgilendiren beton fiyatlarıyla ilgili konuşan Başkan Şahin, Kriz dönemlerinde oda olarak boş durmadıklarını söyledi. Başkan Şahin, “Biz ne yapalım, global kriz var! demedik. Üzerimize düşeni yapmaya gayret gösterdik. Üye odaklı projelerimizi ilk 6 ayda bitirdik ama yine boş durmadık. Kalkınma projelerini takip ettik, krize yönelik faaliyetlerde bulunduk” dedi. Her sektörde olduğu gibi inşaat sektörüne yönelik de çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Şahin, “Beton fiyatlarında bölgesel adaletsizlik vardı. Beton üreticileri Alanya’ya ülkenin her yerinden çok daha fazla fiyat veriyorlardı. Önce onları uyardık, sonra Rekabet Kurulu’na başvurduk. Sonuçta 6 firmaya toplamda 70 Milyon(70 Trilyon) TL ‘ye kadar cezalar verildi. Meydanın boş olmadığını gösterdik. Bundan sonra da konunun takipçisiyiz. Sizlerin sorunu bizlerin sorunudur. Gerekirse her konuda beraber, kol kola mücadele ederiz” dedi.

ŞAHİN: “GÜZELBAĞ’IN YER TAHSİSİ YAPILDI”

Güzelbağ Sanayi Sitesi konusunda gelinen son noktayı üyelerle paylaşan Başkan Şahin, yer tahsisinin Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçtiğimiz günlerde onaylandığına dikkat çekti. Başkan Şahin, proje kapsamında şehir içinde sıkışan mobilya imalathanesi, mermer atölyesi, PVC ve Demir Doğrama atölyesi, Plastik Boru İmalathanesi ve Çamaşır Yıkama Fabrikası gibi işyerlerinin kabuğuna sığmadığını ve bu iş yerlerini Güzelbağ’da tek çatı altında toplamak istediklerini söyledi. Başkan Şahin, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje için çalıştıklarını belirterek, Güzelbağ Sanayi Sitesi projesinin Alanya için büyük önem arz ettiğini söyledi.

ŞAHİN: “GÖÇ İDARESİ YENİ BİNASINA TAŞINACAK”

“Alanya’da Göç İdaresi Ofisi kurulmasını sağladık. Burada mülk alan yabancılar artık sorunlarını çözmek için Antalya’ya gitmek zorunda kalmayacak” diyen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Sektör temsilcileriyle beraber Göç İdaresi Genel Müdürümüzü ziyaret ettik. Alanya’mızdaki yerleşik yaşayan yabancı ülke vatandaşlarına dikkat çektik. Bize hiçbir ilçede ofis kurmadıklarını söylediler. Bizler de Alanya’nın ekonomik, sosyal ve hatta kültürel olarak 50 ilin önünde olduğunu anlattık. Alanya’mızı başka şehirlerle kıyaslamamaları gerektiğini söyledik. Sonuçta bizleri kırmadılar. Şu anda ofisimiz nüfus müdürlüğü hizmet binasında hizmet veriyor. Ama yeni binasının protokolünü yaptık. İnşallah en kısa zamanda yeni binasına taşınacak” dedi. Kötü geçen turizm sezonunda ALTSO olarak ellerinden gelen her türlü çalışmayı gösterdiklerini belirten Başkan Şahin, “Kültür ve Turizm Eski Bakanımız Nabi Avcı ve önceki bakanımız Mahir Ünal başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız, Alanya Belediye Başkanımıza üyelerimizin taleplerini ilettik. Üyelerimizin yaralarına merhem aradık. Sıkıntılı günler geçiren üyelerimize, belediye başkanlarımızdan vergi kolaylığı istedik” dedi. Yerel yönetimlerin yanı sıra mevcut hükümetten den talepte bulunduklarını vurgulayan Başkan Şahin, bu talepleri şu şekilde açıkladı: “400 bin ve üzeri yolcu getiren seyahat acentelerine uygulanan desteklerin tüm A gurubu acenteleri kapsaması, SGK Prim ödeme kolaylığının sadece kriz anında değil kış dönemlerinde de uygulanması, iç piyasanın hareketlenmesi için kamu çalışanlarına faizsiz kredi verilmesi ve THY uçuşlarının Avrupa’dan Antalya’ya direkt uçuş yapması konu başlıklarında taleplerde bulunduk.”

ALANYA’DA ALIŞVERİŞ VAR

Turizm sezonunda yaşanan krizleri aşabilmek için ALTSO Yönetimi olarak gerçekleştirdikleri projelerden bahseden Başkan Şahin, “Yaşanan krizde üyelerimizin yanında yer aldık. Projeler gerçekleştirdik, toplantılar düzenledik. Antalya Tanıtım A.Ş. ile birlikte Alanya’da Alışveriş Var isimli bir proje yaptık. Projeye ilginin yoğun olması açısından çeşitli ödüller belirledik. Projeyle esnafımızın bir nebze olsun nefes almasını hedefledik. Proje geçtiğimiz yıl oldukça yararlı oldu. Bu yüzden de bu yıl ikincisini düzenledik” dedi. Küçük yatırımcıya destek olunması hedefiyle geliştirilen ‘Kırtasiye Kırtasiyeciden Alınır’ ve ‘Küçük Esnafın Büyük Derdine Ortak Olalım’ projelerinden de bahseden Başkan Şahin, “Üyelerimize destek olmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

DOĞALGAZ KAMPANYASI

Alanya’ya doğalgazın gelmesi için 2014 yılında imza kampanyası başlattıklarını ve bu kampanyayla 93 bin imza topladıklarını aktaran Başkan Şahin, “BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün, nüfusu 20.000'den fazla olan ilçelerde yatırım yapma kararı için alınan Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararla Alanya’mıza doğalgaz gelmesinin önü açıldı. Bu açıdan çok mutluyuz. Bildiğiniz üzere doğalgazı Alanya gündemine ilk biz taşımıştık. Hem tarım hem de turizmde doğalgazın kullanılması ile enerji maliyetleri bölgemizde azalacaktır. Biliyorsunuz doğalgazın Alanya’mıza gelmesi için bir imza kampanyası gerçekleştirmiştik. Alanya’mızda başta belediyemiz olmak üzere tüm kurumlardan ve üyelerimizden destek gördük. Topladığımız 93 bin imzayı da dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’a sunduk. Doğalgaz projemizde de bize yine Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu destek ve öncü olmuştu. Buradan bir kez daha kendisine şükranlarını sunarım. İnşallah doğalgazı 2 yıl içinde Alanya’mıza getireceğiz” dedi.

Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO Yönetim Kurulu faaliyetleri konusunda üyeleri bilgilendirdi. Başkan Şahin göreve geldikleri günden bu yana üye odaklı çalışmalara öncelik verdiklerini belirterek, her zaman üye memnuniyetini ön planda tuttuklarını dile getirdi. Eğitim çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Başkan Şahin, kişisel gelişim ve mesleki eğitimlere büyük önem verdiklerini söyledi. Kuyum sektörüne yönelik Mücevher Danışmanlığı eğitim düzenlediklerine dikkat çeken Başkan Şahin, ücretsiz olarak da yabancı dil kursu verdiklerini söyledi. Başkan Şahin, tüm eğitim çalışmalarını ALTSO Akademi adı altında topladıklarını belirterek, ALTSO Akademi’nin 2017 yılı 2. Dönem Kişisel Gelişim seminerlerinin de önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu hakkında bilgiler veren Başkan Şahin, okulun rekor süreyle 5 buçuk ayda tamamlandığını söyledi. ALTSO Meclisi olarak ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu yapma kararı almalarının ardından, ‘Yapamazsınız, bu bütçeyle zor’ tarzı eleştiriler aldıklarını belirten Başkan Şahin, her türlü fedakârlığı göstererek okulu 5 buçuk ayda bitirdiklerini dile getirdi. Söz verdikleri gibi okulu 2016-2017 Eğitim sezonuna yetiştirdiklerine değinen Başkan Şahin, turizm sektöründe yaşanan ara eleman sıkıntısının ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu sayesinde ortadan kalkacağını söyledi. Başkan Şahin son yıllarda yaşanan krizlerden sonra yapılan çalışmalar hakkında da üyeleri bilgilendirdi. Şahin, yaşanan krizler nedeniyle Alanya'mızda yaşayan Rus uyruklularla yapılan toplantı, ALTSO'ya kayıtlı yabancı sermayeli şirket ortakları ile gerçekleştirdikleri buluşma, MENA Ülkelerinden gelen çok sayıda üst düzey yönetici, ALTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Rus Medya Forumu gibi etkinliklerden örnekler verdi.

AKDAĞ TURİZM MERKEZİ

Göreve geldiği günden bu yana Akdağ konusunda yoğun biçimde girişimlerde bulunduğunu aktaran Başkan Şahin, 1995 yılında “Kış Sporları Turizm Merkezi” olarak ilan edilen Akdağ’ın statüsünün 21 yıl sonra bugün” Antalya Alanya Akdağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” olarak değiştirildiğini söyledi. Başkan Şahin, “Gelinen nokta AKDAĞ için bir milattır, bölge yatırım ve teşviklerden daha fazla yararlanma imkanına kavuştu. Başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Yeni Toptancı Hali konusunda da bilgiler aktaran Başkan Şahin, “Alanya hal sektör temsilcilerimizin taleplerini dikkate alarak proje hazırlamıştık. Projemizin temelini geçtiğimiz yıl attık. Önemli bir virajı daha geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Alanya’mıza hayırlı olsun. Projede her ayrıntıya yer verildi. Türkler Mahallesi'nde 160 dönüm arazi üzerine yapılacak 157 dükkan, sosyal alan, otopark ve diğer gerekli tesisleri içinde barındıracak. İçerisinde sosyal alanlar ile bir de cami olacak. Alanya’mıza hayırlı olsun” dedi. Üye aidatları konusunda da önemli bilgiler paylaşan Şahin, üye aidatlarına zam yapmadıklarını belirterek, “ALTSO bünyesinde kullanılan internet, sms ve telefon ücretlerinde yeni düzenlemeler yaptık. Yeni anlaşmalar neticesinde odanın bütçesine yansıyan yükü hafiflettik. Yaklaşık yüzde 30-40 oranında rakamlarda para odamızın bütçesinde kaldı” diye konuştu.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilçemizde gerçekleştirilen her türlü organizasyona destek olduklarını aktaran Şahin, “Odamız ilçemizde gerçekleşen ve tanıtıma katkı yapan tüm sosyal, sanatsal ve spor organizasyonlarında yerini almaktadır. Bu kapsamda, turizm festivali, jazz günleri, plaj voleybolu, plaj futbolu, triathlon, offroad gibi organizasyonlara oda bütçesinden destek olundu” dedi. ALTSO olarak üyelerin uzun süreli vize alması konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını ve çok sayıda kişiyi de KOSGEB destekli fuar ve iş gezilerine götürdüklerini hatırlatan Başkan Şahin, “Üyelerimizin ufkunu açmak amacıyla yurt dışı organizasyonlara büyük önem verdik. Bunları yaparken Odanın bütçesini koruduk. Şahsım ve yönetim kurulum ve katılımcılar bu gezilerde kendi imkanlarını kullandı. Çok güzel temaslarımız oldu. Sayın Dışişleri Bakanımızın da desteğiyle yurt dışında en üst düzeyde karşılandık ve ağırlandık. Gittiğimiz yerlerin basınında da Alanya geniş yer buldu. Oda tarihinde ilk kez yurt dışı fuarda stant açtık. Bunları hep sizlerden aldığımız güçle yaptık. Ülkemizdeki diğer odalar şu anda bizim yaptıklarımızı yapmaya başladı. Özellikle son Suudi Arabistan’a yaptığımız iş gezisi ve Umre nedeniyle çok tebrik aldık” dedi. Şahin, ALTSO yönetimi olarak her zaman üyelerle birlikte olacaklarını ifade ederek, “Üyelerimizin sorunlarını dinleyip çözüm üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda ALTSO-Ankara irtibat ofisini üyelerimizin hizmetine açtık. Bundan ayrı olarak odamız bünyesinde hukuk ofisimizi açtık. Her Çarşamba ve Cuma günleri ALTSO üyelerine hukuk danışmanlığı hizmeti veriliyor. ALTSO yönetimi olarak odamıza bir de cenaze arabası kazandırdık. Bunu oda bütçesinden tek kuruş çıkmadan, yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın desteğiyle üyelerimizin hizmetine sunduk” dedi. Sosyal medya, asistan servisi, KOSGEB destekli yurt dışı iş gezileri vize ofisi ve sticker çalışmaları gibi konulara da değinen Şahin, üyelerin istekleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını vurguladı

Şahin’in konuşmasının ardından toplantıya katılan üyeler, yaşadıkları sıkıntıları ve yapılmasını istedikleri projeler konusunda söz alarak, Şahin’e ilettiler. Şahin, üyelerden gelen istekleri tek tek not alarak, gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.