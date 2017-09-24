ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna'dan seçim açıklaması geldi

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna, oda ve borsa seçimlerinin 2018'in Nisan ayına ertelenmesinin ardından bir açıklama yaptı. Seçim ofisini Nisan ayına kadar kapatacağı öğrenilen Tuna, açıklamasında şunları söyledi: "Değerli ALTSO üyeleri ve kıymetli dostlarım. Bildiğiniz gibi 1 Ekim'de yapılacak Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri için ekip arkadaşlarımızla birlikte yönetime takip olduk. Ancak seçime bir hafta kala bizi derinden üzen sürpriz bir kararla seçimlerin 2018 yılı Nisan ayına ertelendiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Elbette alınan karara saygılıyız. Biz 'Her şeyde hayır var' düsturu ile çalışmaya devam eden bir ekibiz. Bunda da 'Bir hayır var’ demekten başka sözümüz yok. Bu süreçte bizlere destek veren çalışma arkadaşlarım ve Alanya’daki dostlarıma teşekkürü borç bilirim. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da oda üyelerine ulaşılarak bilgilendirme çalışmaları yapıp projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. İstişare toplantılarına ara vermeden Alanya'nın her bölgesindeki ziyaretlerimiz sürecek. Bu karar, benim ve ekip arkadaşlarımın ilk günkü enerjisi ve kararlılığından asla vazgeçiremeyecektir. Biz yine beraber olacağız Alanya kazanacak."