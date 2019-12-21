ALTSO Akademi bir dönemi daha kapattı 

ALTSO Akademi’nin her yıl iki dönem halinde gerçekleştirdiği kişisel gelişim programlarının 2019 yılı 2. dönemi, bugün Eğitmen Hüseyin Merviş’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Aidiyet ve kurum kültürü’ semineri ile sona erdi. ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime çok sayıda kişi katıldı. Eğitmen Merviş, rekabetin arttığı, karlılığın azaldığı günümüz iş dünyasında iç müşterilerin bağlılığı ve kuruma sahiplenmesinin başarının artması için ön plana çıktığını söyledi.

Merviş, “Bir kurum sürdürülebilir bir yapı içerisinde olup, nesilden nesle geçmek istiyorsa bir kurum kültürü ve duruşu oluşturmalı ve tüm ekibini bu yapıya adapte etmelidir. İç müşteriler ortak hedef yolunda yüksek motivasyonla hareket edip birlikteliğin gücünü yaşadıklarında başarı kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle doğru yönetim yaklaşımları, kuşakların yapılarını bilerek davranış modelleri belirleme ve kişiye özel yaklaşımlar sergileme büyük önem kazanmıştır” dedi.

KURUM VE KURUM KÜLTÜRÜ

‘Kurum nedir?’ sorusunun da cevabını katılımcılarla paylaşan Eğitmen Merviş, “İsim, hukuk, evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik müessesesine kurum denir. Kurum kültürü ise bir kurum içinde oluşmuş, paylaşılan ortak inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış kalıpları olarak açıklanabilir” diye konuştu. Eğitmen Merviş, ürün kalitesi, bireysel kalite, takım kalitesi, hizmet kalitesi gibi kurum kültürünü etkileyen faktörleri de açıklarken, kurum kültürünün unsurları olan giyim, kişisel bakım, iç ve dış iletişim, telefonda iletişim, öğrenme ve öğretme, yeni fikir üretme, toplantı düzeni, araştırma, yaratıcılık ve fedakârlık konularında da katılımcıları detaylı bir şekilde bilgilendirdi.