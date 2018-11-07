Altın Kepçe Yemek Yarışması başladı 

Alanya Belediyesi önderliğinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Altın Kepçe Yemek Yarışması Alanya Kültür Merkezi çatısı altında star aldı

Altın Kepçe Yemek Yarışması başladı 
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ALANYA Belediyesi tarafından organize edilen 7. Uluslararası Altın Kepçe Yemek Yarışması Alanya Kültür Merkezi’nde başladı. Mehter Takımı'nın sunumu ile başlayan yarışmaya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Uluslararası bir katılımla gerçekleşen yarışma vatandaşların yoğun ilgi ve katılımıyla devam ediyor. Açılış töreni ve yarışmanın detaylarını www.yenialanya.com'dan takip edebilirsiniz.

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