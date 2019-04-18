ALTİD'de gündem Rus turizmi

BİR dizi ziyaret için Alanya'ya gelen Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, ALTİD yönetimini de ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından yapılan ziyareti değerlendiren ALTİD Başkanı Burhan Sili, ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Türkiye turizminde Rusya pazarının Almanya ile birlikte büyük önem taşıdığını belirten Sili, "Alanya bazında da baktığımızda Rusya birinci pazarımız. O anlamda Alanya'da Rus misafirlerimizle alakalı oluşabilecek sorunların çözümü noktasında ve sezona müteallik olarak alınacak önlemler noktasında karşılıklı istişarelerde bulunduk" dedi.

RAPOR HAZIRLANACAK

Temmuz ayında Türkiye- Rusya ekonomik karma forumunun düzenleneceğini hatırlatan Sili, "Bu süreçte bölge bazında bizim ne tür taleplerimiz ya da yaşanan problemler konusunda bir rapor hazırlamamızı kendisi istedi. Biz de turizm ağırlıklı olmak üzere ticari anlamda ne tür sıkıntılar yaşandığını ya da yaşanabilir şeklinde bir rapor hazırlayıp kendisine sunacağız. Biz Sayın Oleg Rogoza ile sık sık bir araya geliyoruz zaten. Bir takım etkinlikler kapsamında bir araya geliyoruz, sağ olsun kendisi her sene bizleri ziyaret ediyor. Dolayısıyla buraya gelen Rus misafirlerimizin memnun ayrılmaları noktasında elimizden gelen çabayı göstermemiz ve karşılaşılacak sorunların halledilmesi sürecinde karşılıklı bir işbirliğimiz var. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyoruz" diye konuştu.