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ALSMO'dan 'Bilirkişilik' duyurusu

Alanya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'ndan (ALSMO) yayınlanan duyuruda TÜRMOB 2017/1 dönem Bilirkişilik Temel Eğitim başvurularının başladığı bildirildi

ALSMO'dan 'Bilirkişilik' duyurusu

Alanya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'ndan (ALSMO) yayınlanan duyuruda TÜRMOB 2017/1 dönem Bilirkişilik Temel Eğitim başvurularının başladığı bildirildi

05 Ekim 2017 Perşembe 12:56
ALSMO'dan 'Bilirkişilik' duyurusu
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ODADAN yapılan açıklamada, "16 Ekim'e kadar devam edecek olan başvurular http://bilirkisilik.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapılacak. Eğitim ücreti meslek mensuplarımız için 475 TL, muhasebe meslek mensubu olmayanlar için 625 TL olarak belirlendi. 2017/1 döneminden sonraki dönemler için başvuru takvimi ayrıca açıklanacak. 5 yıl mesleki kıdem kazanmış meslek mensupları ve diğer meslek erbabı kişilerden, odamızda düzenlenecek olan bu eğitime katılmak isteyenler bu eğitim ücretini, http://bilirkisilik.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında kredi kartıyla online olarak ödeyebilecekleri gibi Türkiye İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 4248-0890853 (IBAN No TR 82 0006 4000 0014 2480 8908 53) No'lu hesabına da ödeyebilecek. Ödemenin banka hesabına yapılması durumunda başvuru işlemi ödemenin yapılmasını takiben bir iş günü sonra yapılabilecek. Başvuru yaparken 6754 sayılı 'Bilirkişi Kanunu'nun 10'uncu maddesindeki 'Bilirkişi Yönetmeliği'nin 38'inci maddesindeki şartları taşıdığınızı ve en az 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış olduğunuzu, verdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmeniz gerekiyor. Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Katılım Belgesi'nin alınmış olması bilirkişi listesine başvuru için aranan şartlardan sadece birisini sağlıyor. Bilirkişi listesine kayıt anlamı içermez" dendi.

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Son Güncelleme: 05.10.2017 13:04
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Bilirkişilik Temel Eğitim BaşvurularıTÜRMOBAlanya Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler OdasıALSMO
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