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ALSEV ziyaret turunda

Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) ziyaretlerini sürdürüyor

ALSEV ziyaret turunda

Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) ziyaretlerini sürdürüyor

29 Aralık 2017 Cuma 23:57
ALSEV ziyaret turunda
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ALANYA Sevdalıları Derneği (ALSEV) ziyaretlerini sürdürüyor. ALSEV’in yeni başkanı İsmail Keleş ve yönetimi, dün Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı’yı makamlarında ziyaret ettiler. 
 

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