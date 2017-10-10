ALSEV yönetimi tazelendi

ALSEV Başkanı Kemal Yetgin, dernek olarak kaldıkları yerden inandıkları doğrular uğrunda yürümeye devam ettiklerini söyledi. Yetgin, "Sevdamız Alanya, gücümüzü vatana olan sevgimizden alarak birbirimize yeri geldiğinde nefes, yeri geldiğinde tek yürek olacağımız yeni yönetimimizle bir araya geldik. Hiç kimseyle şahsi husumetimiz yok. Bu bir bayrak yarışı. Bu makam mevki vaat edilmeyen hizmet yarışı. Şimdi bu yarışta Alanya'mızın menfaatleri doğrultusunda ilk günkü heyecanla ilerlemeye devam ediyoruz. Yaşadığı şehre, üzerine bastığı mübarek vatan toprağına ihanet eden değil, eğitimli, şehrine sahip çıkacak, örf ve adetlerine bağlı daha güzel nesiller için tek yumruk olup zalimin zulmüne dur diyecek, sabredeni zafere taşıyacak iradeye sahip yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızın isimlerini sizlerle paylaşıyorum. Alanya'mıza hayırlı uğurlu olur Allah'ın izniyle, inşallah" dedi.

ALSEV'in yeni yönetim kurulu üyeleri şöyle: Kemal Yetgin, Levent Bozkurt, Ünal Avcı, Ahmet Çivi, Adnan Çarşambaoğlu, Ozan Açıkalın, Yunus Anılgan, Ali Köylü, Habil Subaşı, Ahmet Yönet, Ahmet Şengöz, Tunahan Yüksel, Tunahan Şimşek, İsmail Keleş, Ahmet Ergin, Ömer Özdemir, Ahmet Uçmaz.

ALSEV eski yönetim kurulu üyelerinin tamamı, daha önce Kemal Yetgin'le düştükleri görüş ayrılığı sonrası istifa etmişlerdi.