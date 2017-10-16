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ALSEV: 'Vatan hainleri hariç herkese kapımız açık'

Vatandaşa aşure ikramında bulunan ALSEV, "Vatan haini olmayanlar dışında herkese kapımız açık" çağrısı yaptı

ALSEV: 'Vatan hainleri hariç herkese kapımız açık'

Vatandaşa aşure ikramında bulunan ALSEV, "Vatan haini olmayanlar dışında herkese kapımız açık" çağrısı yaptı

16 Ekim 2017 Pazartesi 17:07
ALSEV: 'Vatan hainleri hariç herkese kapımız açık'
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Sevdalıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ALSEV), muharrem ayı nedeniyle üyelerine ve Alanya halkına aşure ikramında bulundu. Dernek binası altında gerçekleştirilen ve katılımın yoğun olduğu programa Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, meclis üyeleri, oda başkanları, Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Alper Karaduman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dernek Başkanı Kemal Yetgin, “Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz aşure etkinliğimizi bu yıl da yaptık. Allah izin verirse bunu dernek olarak her yıl yapmak istiyoruz. Davetimizi kırmayarak buraya kadar gelen herkese teşekkür ediyorum. Alanya’da vatana ihanet etmeyen herkes derneğimize katılabilir. Bizim için en önemli şey Alanya menfaatidir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ALSEVAşureVatan Haini
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