ALSEV'den uyuşturucu uyarısı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Sevdalıları Derneği (ALSEV) Başkanı Kemal Yetgin ve ekibi, bir dönem Doğru Yol Partisi, ardından Demokrat Parti'nin Alanya İlçe Başkanı olan ve aktif siyasete ara veren Yaşar Uysal'ı çalışma ofisinde ziyaret ettiler. Yetgin, "ALSEV yönetimi olarak Yaşar Uysal'ı işyerinde ziyaret ettik. Kendisiyle fikir alışverişinde bulunduk. Bizleri misafir ettiği için teşekkür ederiz. Sen ben yok, biz varız" dedi. Yetgin ayrıca uyuşturucu kullanımının gençler arasında yaygınlaştığına dikkati çekerek aileleri uyardı. Yetgin, "Kullanan insanları zombileştiren, çağımızın laneti Flakka denilen yeni bir uyuşturucu türü ülkemizde görülmeye başladı. Alanyalı hemşerilerime ve Alanya'da ikametgah eden, vatan haini olmayan dostlarıma sesleniyorum. Her şeyi devletten ve güvenlik güçlerinden beklemeyin. Bu lanet maddeyle canımızla kanımızla mücadele edelim, gençliğimizi koruyalım. Gençlerimize ve memleketimize sahip çıkalım" diye konuştu.