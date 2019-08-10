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‘Alper Kutay’la GeziYorum’ bu akşam! Alanya'nın nabzını birlikte tutalım

Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) ilki iki hafta önce ekrana gelen 'Alper Kutay'la Geziyorum' programı bu akşam saat 20.00’de ekrana gelecek.

Alanya 09.08.2019, 12:11 Melike Temir
‘Alper Kutay’la GeziYorum’ bu akşam! Alanya'nın nabzını birlikte tutalım
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DİM TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu programda şehrin sokakları, esnafın ve turizmcinin durumu, vatandaşın şehirle ilgili düşünceleri ve yöneticilere önerileri, yerli ve yabancı tatilcilerin Alanya’ya bakış açıları tüm gerçekliği ile yer alacak. Birbirinden ilginç sokak röportajlarının da yer aldığı, Alanya sokaklarında belki de yanından fark etmeden yürüyüp geçtiğiniz detaylar, şehrin ara sokaklarındaki bambaşka hayatlar, gece hayatının bilinmeyen yönleri, Alanya'nın ve bölgenin gündemi, ‘Alper Kutay’la GeziYorum’ programında yer alacak. Bu akşam Dim TV Ana Haber’in hemen ardından saat 20.00’de başlayacak programı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

#Alanya #dim tv #ALPER KUTAY
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