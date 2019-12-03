ALMATDER'den eğitime makine desteği

ECZACI Güzin-Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaacılık Bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerde kullanmaları için Alanya Matbaacılar Derneği (ALMATDER) tarafından makine hibesi yapıldı. Dernek başkanı ve aynı zamanda Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 9. Komite Başkanı Musa Yaman yaptığı açıklamada "Okulumuza daha önce yaptığımız ziyaretlerde öğretmenlerimiz tarafından makine ekipman eksikliği tarafımıza defalarca iletildi. Bizlerde Alanya Matbaacılar Derneği yönetimi olarak bu ihtiyaca nasıl karşılık verebilirizin arayışına girdik. Üyelerimizle istişareler yaptık. Alanyamızın en eski matbaalarından Alanya Matbaa sahibi değerli abimiz Ahmet Gönüllü kendisinin bu ihtiyacı giderebileceğini bizlere iletti ve bir adet Alman yapımı Gestetner Baskı makinesini derneğimize hibe ettiler. Ahmet Gönüllü abimize ve makineyi bulunduğu yerden okulumuza taşıyarak her zaman olduğu gibi yine desteğini esirgemeyen Dereli Vinç ve Kurtarma sahibi Hasan Biber'e şahsım ve dernek yönetimim adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eczacı Güzin-Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Bilir'de yaptığı açıklamada "Alanya Matbaacılar Derneği Başkanı Sayın Musa Yaman, yönetim kuruluna ve bağışcı Ahmet Gönüllü'ye teşekkür ediyorum. Okulumuz Gazetecilik, Grafik Tasarım, Fotoğrafçılık, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, İnşaat Teknolojisi bölümlerinin yanında Matbaa Teknolojisi alanlarında eğitim ve öğretim veriyor. Diğer bölümlerin aksine Matbaa Teknolojisi dalında en büyük eksiliğimiz öğrencilerimize uygulamalı eğitim verebileceğimiz bir makinemizin olmamasıydı. Her ne kadar teorik olarak öğrencilerimizi donatmak için uğraşlar versekte iş uygulamaya gelince çok farklı oluyor. Öğrencilerimiz staj sürecinde yaşadıkları sıkıntıları bizlere anlatıyorlardı. Okulumuzun kendi çabaları ile bir makine teminin neredeyse imkansızlığını Alanya Matbaacılar Derneği Başkanı Sayın Musa Yaman ve yönetim kurulu üyelerine daha önceki ziyaretlerinde iletmiştik. Sağolsunlar uğraşmışlar, kendilerine dert edinip böylesi bir makineyi çocuklarımızın eğitimi için temin etmişler. Birkez daha ALMATDER başkanımız Sayın Musa Yaman nezdinde, değerli bağışçı Ahmet Gönüllü ve dernek yönetimine teşekkür ediyorum"dedi.