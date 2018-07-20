Alman sistemini deneyimleyecekler

“AVRUPA’DA Konaklama ve Seyahat İşletmelerinde Güncel Otomasyon Programlarını Kullanabilme Stajı” başlıklı proje kapsamında Alanya’dan 5, toplamda 15 öğrenci Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programı dahilinde 22 Temmuz-4 Ağustos 2018 arasında Almanya’da staj görecek. Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Uyar ve öğrenciler Dilara Kürkçü, Furkan Açıkgöz, Savaş Kaan Atar, Göktuğ Şebekoğlu ve Emre Can Yıldız, konuyla ilgili Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili’yi ziyaret etti. Organizasyonla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Uyar, İzmir Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ve Gazipaşa Avukat Kemal Akça (MTAL) liseleriyle birlikte proje kapsamında öğrenci, öğretmen ve idarecilerin Almanya’da staj eğitiminde ve bir dizi temaslarda bulunacaklarını söyledi.

‘TURİZM MEZUNLARI SEKTÖRDE YER EDİNMELİ’

Ön büro öğrencilerinin turistik tesis idaresi ve otomasyon sistemleri alanında Alman disiplinini deneyimleyerek gözlemlerini Türkiye’de yapılanlarla kıyaslama fırsatını yakalayacaklarını söyleyen ALTİD Başkanı Sili, “Erasmus+projesi kapsamında öğrencilerimiz dünya ülkelerine en çok turist çıkaran ülkelerinden bir olan Almanya’nın başkenti Berlin’de sektörel bakış açılarını geliştirme fırsatı bulacaklar” dedi. Türkiye turizmindeki mevsimsellikten dolayı yaşanan kalifiye personel sıkıntısının oldukça yüksek olduğunu söyleyen Sili, “Turizm mezunlarının sektörde yer edinmelerini sağlamak ve ortalama çalışma sürelerini uzatabilmek için personel eğitimini ve bu tip projeleri her zaman destekliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 13:09