Alman Hacı Baba'nın şok ölümü

Ceren ŞAHİN

YAKLAŞIK 15 senedir Alanya'da yaşayan 'Hacı Baba' lakaplı Müslüman yerleşik Alman Christoph Peter Maus, 15 Eylül’de Kestel Mahallesi’nde trafik kazası geçirdi. Maus’a, berberden çıktıktan sonra karşıdan

karşıya geçmek isterken bisiklet yolu üzerinde bir otomobil çarptı. Maus, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ)

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. ALKÜ’de başlayan ve Anadolu Hastanesi’nde devam eden 1 aylık tedavi sürecinin ardından Maus yaşam mücadelesini kaybetti. Maus’un cenazesi eşi Ayşe Maus başta olmak

üzere Türk ve Alman dostlarının gözyaşları arasında Kestel Mahallesi'nde bulunan Hanönü Mezarlığı’na İslami kurallara uygun olarak defnedildi.

ÖLÜM NEDENİ İHMAL Mİ?

Maus, geçirdiği kazanın ardından yaralı vaziyette ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Maus’un ALKÜ çatısı altında ihmale maruz kaldığını iddia eden Ayşe Maus "Acil Servis’te yapılan ilk

müdahalenin ardından eşimin kalça, el ve ayak gibi çeşitli bölgelerindekırıklar tespit edildi. Hastane bünyesinde yer açılmasını bir süre beklememizin ardından Göğüs Bölümü'nde bir odaya çıkarıldık. 2 gün geçtikten sonra da eşim taburcu edildi. Bana da iç organlarda sıkıntı olmadığı, kırıklarından ötürü yatalak hasta oluğu söylendi" şeklinde konuştu. Acılı eş Ayşe Maus, ALKÜ’den sonra Anadolu Hastanesi’nde

devam eden tedavi sürecini de şu şekilde aktardı: "Eşimin taburcu edilmesi bana mantıklı gelmediği için Anadolu Hastanesi’nde tanıdığım doktorlara telefon açtım. Yaptığım görüşmeler sonucunda eşimi eve

getirmeksizin direkt Anadolu Hastanesi’ne götürdüm. Yapılan tetkiklerin ardından eşim 6 saat içerisinde yoğun bakım ünitesine alındı. Kapmış olduğu enfeksiyondan bir türlü kurtulamadı, durumu ağırdı. Yoğun bakımdan da görmüş olduğunuz üzere çıkamadı. Şu an toprağın altında benim canım."

‘ÇARPAN SÜRÜCÜ DIŞARIDA GEZİYOR’

Kazaya karışan araç sürücüsünün alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldığını ifade eden acılı eş Ayşe Maus “Bu kaza eşimin başına bisiklet yolunda gelmiştir. Eşim, bilinci yerine geldiğinde de bu

yönde ifadesini vererek durumu anlattı. Şikayetçi olduğunu dile getirdi, imzasını attı. Araç sürücüsü jandarmaya verdiği ifadenin ardından salıverildi. Ben o süreçte hastamın başında iyileşmesi umuduyla

çırpınıyordum. Lakin bundan sonra ben de şikayetçi olacağım. Eşime çarpan araç sürücüsü bir gün olsun gelip halimizi sormamıştır" şeklinde konuştu.

2006 YILINDA SÜNNET OLDU

Cuma namazını kaçırmayan Maus, sürekli taktığı takke sebebiyle etrafında 'Hacı Baba' lakabıyla tanınıyordu. 2006 yılında sünnet olarak din

değiştiren ve Müslüman olan Maus’un İslam aşkını anlatan eşi Ayşe Maus "Tam bir Türk severdi. Müslüman olmayı seçti. Kendisi askeriyeden yüksek bir rütbeyle emekli olmuş bir insandı. Gurur kaynağımdı. Tam bir

Türkiye sevdalısı ve İslam aşığıydı. 2003 yılında dünya evine girdik. 2006 yılında kıyafetlerini giydi ve sünnet oldu. Müslüman olmayı seçmişti. Bir aksilik olmadığı sürece cuma namazlarını kaçırmazdı. İnsan

sever, hayvan severdi, doğada bulunmaya bayılırdı.

Dürüst ve samimiydi" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 23:10