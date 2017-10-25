Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilk olarak Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda ziyaret etti. Başkan Yücel, Bakan Çavuşoğlu ile Alanya ile ilgili çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Bakan Çavuşoğlu, Başkan Yücel’i Dışişleri Bakanlığı konutunun bahçesini gezdirerek, bahçede bulunan meyvelerden ikram etti. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yücel, “Alanya'mızın ve memleketimizin gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret ettik, Alanya’yı konuştuk. Alanya’ya daha iyi hizmetler kazandırmak için Sayın Bakanımızla istişarelerde bulunduk. Sevdası Alanya olan ve Alanya’yı her zaman destekleyen Sayın Bakanımıza şahsım ve Alanya halkı adına teşekkür ederim" dedi.

BAHÇELİ'Yİ DE ZİYARET ETTİ

Başkan Yücel, bir sonraki ziyaretini ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye gerçekleştirdi. MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Başkan Yücel, Bahçeli’ye Alanya ilgili çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi vererek, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu. Bahçeli’nin Alanya’ya çok önem verdiğini kaydeden Başkan Yücel, “Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik. Alanya ile ilgili görüşlerini ve fikirlerini aldık. Alanya’ya ilgilerini ve desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımıza teşekkür ederim. Dünya durdukça Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.