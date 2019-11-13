ALKÜ’ye yeni Rektör Yardımcısı

2547 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 4. maddesi gereğince 11.11.2019 tarihinden itibaren Rektör Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu görevine başladı. Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu’yu makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılı olacağına yürekten inandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, Tuğcu’ya çalışmalarında başarılar diledi.

PROF. DR. CAN TANSEL TUĞCU KİMDİR?

Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu1980 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini 1998-2002 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamlayan Tuğcu, akademik hayatına Aralık 2002’de Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak başladı. “İktisat Politikasında Etkinlik Sorunu: Teori ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama” ve “Türkiye’de İllerin Temel Büyüme Dinamikleri: Para ve Maliye Politikalarının Bu Dinamikler Üzerindeki Etkileri” isimli tezleriyle yüksek lisans ve doktora derecelerini alan Tuğcu’nun doktora tezi 2013 yılında İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından “Yılın Doktora Tezi Birincilik Ödülüne” layık görüldü ve kitap olarak bastırıldı. Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, 23 Ocak 2014 tarihinde makro iktisat alanında “Doçent” unvanına yükseldi. 2015 yılında on üç yıl süre ile kesintisiz hizmet ettiği ve çeşitli akademik ve idari görevlerde bulunduğu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ndeki görevinden ayrılarak, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalına “Doç. Dr.” olarak atandı. 2018-2019 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi “Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi” Müdürlüğünü yürüttü Tuğcu, Ekim 2019’da Profesör kadrosuna atandı. Görevine 11.11.2019 tarihinden itibaren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak devam eden Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu’nun, 12’si Web of Science Master List kapsamında yer alan indekslerde taranan dergilerde olmak üzere, bugüne kadar uluslararası ve indeksli dergilerde yayınlanmış 25 makalesi, Cambridge Scholars Publishing ve Elsevier Science gibi dünyanın önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından basılan kitaplarda üç kitap bölümü, ulusal ve uluslararası nitelikte çok sayıda ödül, atıf ve bildirisi bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi bünyesinde takip edilen Akademik Performans Değerlendirme Sistemine göre Kasım 2019 itibariyle Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi özelinde 32’si profesör olan toplam 109 akademik personel içerisinde en yüksek WOS h-indeksi, en çok atıf alan araştırmacı ve en çok atıf alan yayın gibi bilimsel kriterler açısından 1’inci sıradadır.Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, evli ve 2 çocuk babasıdır.