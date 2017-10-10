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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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ALKÜSEM’de kurs başvuruları başladı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (ALKÜSEM) 'İngilizce Akademik Konuşma' kurs başvuruları başladı

ALKÜSEM’de kurs başvuruları başladı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (ALKÜSEM) 'İngilizce Akademik Konuşma' kurs başvuruları başladı

10 Ekim 2017 Salı 16:44
ALKÜSEM’de kurs başvuruları başladı
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SON başvuru tarihi 23 Ekim 2017 olarak açıklanan kurs, haftanın iki günü yapılarak toplamda 10 hafta sürecek. Akademik personelin, öğrencilerin ya da kendine akademik kariyer planlayan herkesin başvuru yapabileceği kursta, akademik ve genel içeriklerde bireyin kendisini İngilizce olarak net bir şekilde ifade edebilmesi planlanıyor. Ayrıca kurs, bireylere başta akademik içerikler olmak üzere tüm toplantılar, konferanslar, tanıtım, açıklama, kıyaslama ve tartışma gibi konularda İngilizce dilbilgisi, dinleme ve konuşma becerisini geliştirme amacı taşıyor. Kursa kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar indirim fırsatını da yakalıyor. ALKÜSEM, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinin eş ve çocuklarına yüzde 20, kamu çalışanlarının eş ve çocuklarına yüzde 20, ALKÜ personeli, eş ve çocuklarına yüzde 25 indirim imkanı sunuyor. Detaylı bilgilere alkusem.alanya.edu.tr web sayfasından ulaşılabilir.

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ALKÜSEM’Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiSürekli Eğitim Merkezi’Son Başvuru TarihiAkademik
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