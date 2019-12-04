ALKÜ’lü öğrenci yazdığı kitapla ders konusu oldu
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 4’ncü sınıf öğrencisi Haydar Alper Eser’in yazdığı 'Kimler için yazdım' adlı kitap, ALKÜ’de ders konusu oldu
ALKÜ’NÜN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencilerinden Haydar Alper Eser, ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında ‘Kimler İçin Yazdım’ isimli kitabını kaleme aldı. Eser, 8 Aralık Pazar günü Alanya Kültür Merkezinde (AKM) kitabında yer alan serleri tiyatral şiir dinletisi tadında okurlarıyla paylaşacak. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Sibel Demirtaş ise, öğrencilere toplumsal sorumluluk bilinci kazandırma, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Dr. Demirtaş, “Bu kapsamda bizde bölüm öğrencimiz Haydar Alper Eser’in ‘Kimler için yazdım’ isimli kitabında yer alan şiirlerin arkadaşlarının da desteği ile toplum önünde sergilenmesinin topluma hizmet anlamında önemli bir katkı olacağını düşündük. Öğrencilerimin son sınıf olmalarından dolayı kıymetli zamanlarını bu etkinliğe ayırmaları takdire şayan bir durum. Heyecanla pazar gününü bekliyoruz. Umarız her şey yolunda gider. Bu bağlamda bu etkinliğe tüm öğrencilerimizi ve Alanya halkını bekliyoruz” dedi. ALKÜ’lü Haydar Alper Eser ise, "Bu etkinliği bir ders bazından alıp bir proje aşamasına taşıyan ALKÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Sibel Demirtaş hocama ve emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim" diye konuştu.
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