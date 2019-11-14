ALKÜ’lü öğrenci dünya 3’ncüsü oldu
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Serkan Bayram 26 Ekim- 4 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen 41’inci Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda dünya 3’üncüsü olarak Türkiye’yi gururlandırdı
Alanya 14.11.2019, 14:58
ROMANYA’NIN Köstence şehrinde düzenlenen Şampiyonada 54 ülke arasından 90 kilo Genç Erkekler kategorisi sol kol yarışmasında bronz madalya kazanan ALKÜ’lü Milli Sporcu Serkan Bayram başarısını Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile paylaştı. Makamında, Milli Sporcuyu kabul eden Rektör Kalan, bu tür başarıların Türkiye’yi gururlandırdığını dile getirerek, “Böylesi güzel başarıların üniversitemiz öğrencileri arasından çıkması bizi ayrıca gururlandırıyor. Ben başta sevgili öğrencimiz Serkan Bayram olmak üzere kendisinin bu başarısında emeği geçmiş tüm hocalarına teşekkür eder, üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.
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