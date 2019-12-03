ALKÜ’lü hekim Adana’da meslektaşlarına eğitim verdi

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum hekimleriyle bir araya gelen Doç. Dr. Keşkek, ”Gebelikte anemi, demir eksikliği ve kan transfüzyonları (bir kan ürününün doğrudan bireyin dolaşım sistemine dahil edilmesi olayı) konuları hakkında güncel bilgilere değindi. Düzenlenen sempozyum hakkında bilgi veren Doç. Dr. Keşkek, ”Yaptığımız çalışmalar sonucu elde ettiğimiz tecrübelerimizi paylaşmak, uygulamaya koymak adına bölgesel toplantılar yaparak meslektaşlarımızla fikir alışverişinde bulunmaktayız. Konuşmacı olarak katıldığım bilimsel toplantıda yaptığımız çalışmalar doğrultusunda elde ettiğimiz sonuçları tıptaki yeniliklerle harmanlayarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarıyla paylaştım. Demir eksikliği ve aneminin semptomları, bulgularının neler olduğu, hastaların hayat kalitesini nasıl etkilediği, gebelikte demir gereksiniminin anneyi ve bebeği nasıl etkileyeceği, belirtileri, transfüzyon işleminin kime ne zaman yapılması gerektiği ve olumsuz reaksiyonlarının neler olduğuna dair güncel bilgileri doktor arkadaşlarıma anlattıktan sonra doğru tedavi yöntemlerini konuştuk.

Vizyonumuzu geliştirmek, bilgilerimizi zenginleştirmek adına bu tür eğitimlerimiz artarak devam edecektir. Çünkü çıktığımız bu ulvi yolculukta halkımız nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetini en iyi şekilde almayı hak etmektedir. Bu verilerle sadece dünü ve bugünü anlatmıyoruz, yarınlara ışık tutmaya çalışıyoruz” diye konuştu.