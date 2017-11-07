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 ALKÜ’LÜ akademisyenin projesi ödüle layık görüldü

Türkiye’de moleküler biyoloji ve genetik alanındaki en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Altan Günalp ödülü,  ALKÜ Tıp Fakültesi’nden bir akademisyenin de yer aldığı projeye verildi

 ALKÜ’LÜ akademisyenin projesi ödüle layık görüldü

Türkiye’de moleküler biyoloji ve genetik alanındaki en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Altan Günalp ödülü,  ALKÜ Tıp Fakültesi’nden bir akademisyenin de yer aldığı projeye verildi

07 Kasım 2017 Salı 16:44
 ALKÜ’LÜ akademisyenin projesi ödüle layık görüldü
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ulusal ve uluslararası alanlarda aldığı ödüllerle adından söz ettirmeye başladı. Bu yıl 15’incisi düzenlenen Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi’nde, Türkiye’de moleküler biyoloji ve genetik alanındaki en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Altan Günalp ödülü, ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalçın Günal’ın da araştırma ekibi içinde yer aldığı "Melatonin hormonun beyindeki iskemik (beyin felci) atak sonrası koruyucu etkileri" üzerine yapılan çalışmaya verildi.  Yaklaşık 2 yıllık çalışma sonucunda elde edilen veriler etki değeri yüksek bir uluslararası dergide yayınlanma başarısı gösterdi. 
“ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN BAŞARILARI BİZLERİ MUTLU EDİYOR”
ALKÜ’nün başarılarına her geçen gün yenilerinin eklediğini ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Çok şükür, Üniversitemiz hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Bu bağlamda öğretim üyelerimizin gayretlerini görmek ve elde ettikleri başarıları duymak, bizleri bu yoğun iş temposu arasında mutlu ediyor. Türkiye’de moleküler biyoloji ve genetik alanındaki en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Altan Günalp Araştırma Ödülü’ne, ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Yalçın Günal’ın da yer aldığı proje layık görüldü. Bu başarısından dolayı ve bundan sonraki dönemde, Üniversitemizde devam edeceği proje çalışmalarında başarılar dileyerek, kendisini tebrik ediyorum” dedi. 
“BUNDAN SONRA ALKÜ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”
ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalçın Günal da, “Böylesi bir çalışma grubu içerisinde benim de yer almamı sağlayan çok değerli mentör hocalarım Projenin Yürütücüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkan Kılıç ve Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç’a çok teşekkür ediyorum.  Benzeri ses getirecek projelerimizi bundan sonra ALKÜ Tıp Fakültesi çatısı altında yapmaya devam ederek, Üniversitemizin adını her alanda duyurmaya gayret göstereceğiz. Bu konularındaki desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na, Dekanımız Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ve mentör hocalarıma çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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