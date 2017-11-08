ALKÜ’lü akademisyen Mekke'de sağlık sektörüne damga vurdu

DİYANET İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonunda hacı adaylarına sağlık hizmeti vermesi için kurulan Diyanet Mekke Hastanesi’ne Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, Başbakanlık tarafından rektörlük oluru ile 2017 yılı hac dönemi için görevlendirilmişti. Türkiye ve dünya genelinden gelen ve doktora ulaşma imkânı olmayan birçok ülkeye ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde hizmet veren, manevi ve stratejik önemi büyük olan hastanede, geniş ve deneyimli bir ekip iki ay süre ile en iyi şekilde hizmet sunmuştu. Hac organizasyonu yapan tüm İslam ülkeleri arasında sağlık hizmetleri konusunda, Mekke İl Sağlık Müdürlüğünce birincilik ödülüne layık görülen Diyanet Mekke Hastanesi, Suudi Arabistan sağlık kurulunca yapılan gerekli denetim ve incelmelerin ardından ödüle layık görüldü.

‘HASTALARI KENDİ AİLEMİZ YERİNE KOYARAK HİZMET VERDİK’

420 sağlık personeli ile hacı adaylarına hizmet veren Diyanet Mekke Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak yürüttüğü görevini Suudi makamları tarafından yapılan detaylı denetim ve incelemeler sonucu 2017 yılı Hac dönemi için, Dünya genelinden Mekke’de açılan yüzlerce hastane arasında birinci seçilerek taçlandıran Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri Savaş bu konuda yaptığı açıklamada; “Birincilik ödülünün manevi değerinin yanı sıra vatanımız ve milletimiz için gurur verici bir yönü var. Büyük bir ekip, çok fedakârca ve mesai kavramı olmaksızın çalıştı. Hastaları kendi anne-babamız yerine koyarak hizmet verdik. Diğer uluslararası hastanelerle işbirliğinde bulunduk. Bu kutsal beldede, çok özel misafirler olarak bulunan insanlara hizmet etmek bizim için çok büyük bir şerefti.” dedi.

‘BU İMKÂNI VERENLERE TEŞEKKÜR EDERİM’

Başhekim yardımcısı olarak verilen görevi elinden geldiği kadar en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğini ifade eden Savaş, “Devletimizin büyüklüğü ve milletimizin fedakârlığı, hastanemizin yurtdışında verdiği hizmetler ve aldığı birincilik ödülü ile bir kez daha görüldü. Bana bu imkânı veren, başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı hocama ve sonra Tıp Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş hocama, Alanya Başhekimimiz Dr. Tevfik Yazan’a, Mekke Başhekimimiz Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın hocama tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum.” diye konuştu.

Diyanet Mekke Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak yürüttüğü görevini başarı ile tamamlayarak kendisini ve üniversitesini onurlandırdığını dile getiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Savaş’a başarısından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.