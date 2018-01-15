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ALKÜ’den sanayi işbirliği protokolü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Fikssan A.Ş ile sanayi işbirliği protokolünü imzalandı

ALKÜ’den sanayi işbirliği protokolü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Fikssan A.Ş ile sanayi işbirliği protokolünü imzalandı

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:55
ALKÜ’den sanayi işbirliği protokolü
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ALKÜ ile savunma ve havacılık sanayinde faaliyette bulunan Fikssan Savunma ve Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Fikssan Fikstür Sanayi ve Ticaret A.Ş (FSH) arasında iki işbirliği protokolü imzalandı. Protokol sayesinde FSH ve ALKÜ arasında başta mühendislik ve tasarım alanlarında olmak üzere araştırma ve geliştirme alanlarında işbirliği, ortak projeler geliştirilmesi ve üniversite-sanayii işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “ALKÜ ile FSH arasında imzalanan protokolün Üniversitemiz ile sanayi arasındaki işbirliğinde başarılı sonuçlar sağlamasını umuyorum. Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş’in girişimleri sonucunda imzaladığımız protokol için de Dekanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Güneş: “Öğrencilerimize staj imkânı sağlandı”

Protokolün detaylarını anlatan Dekan Güneş, “Bu protokol ile ALKÜ-FSH işbirliği ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla ortak proje tekliflerinin hazırlanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun Yanı sıra FSH veya ALKÜ bünyesinde yılda en az bir kez düzenlenecek olan toplantıya akademisyenler katılabilecekler. Mühendislik Fakültesi öğrencileri stajlarını FSH’nin Ankara ve Gebze yerleşkelerinde yapabilecekler. FSH ve ALKÜ yüksek lisans ve doktora tez konularını belirleme ve tez çalışmalarında işbirliği halinde olacak. ALKÜ’lü akademisyenler yılda 2 defa FSH bünyesinde çalıştıkları konular hakkında seminer verme imkânına sahip olacak ve yılda 2 kez, her dönem 1 kez olmak üzere FSH’ye teknik gezi gerçekleştirilebilecektir” dedi.

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