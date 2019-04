Alkü'den büyük başarı! Sıralamalarda hızla yükseliyor

DÜNYANIN en yaygın ve saygın arşivleme sistemi olan Web of Science baz alınarak memurlar.net tarafından yapılan araştırmaya göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) başarı basamaklarını tırmanmaya devem ediyor. Kuruluşu’nun henüz 4’üncü yılında ALKÜ, adından söz ettiren bir başarıya daha imza attı. Web Of Science tarafından Türkiye geneli yapılan araştırmaya göre; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), devlet üniversiteleri genel sıralamasında öğretim elemanı başına düşen yayın sıralamasında 124 üniversite arasında 87’inci sıraya yükselirken, 2015-2018 tarihleri arasında kurulan 21 devlet üniversitesi arasında da 3’üncü oldu. Araştırmada, yayın sayılarında Web Of Science kayıtları esas alınırken, öğretim elemanı sayılarında ise Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi kayıtları dikkate alındı. Bunun yanı sıra, daha önce yapılan çalışmalara ek olarak bu sene göstergeleri, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) ve toplam öğretim elemanı başına düşen makale sayısı olmak üzere iki farklı kategoride hazırlandı.

“DAHA ÜST SIRALARI ZORLAYACAĞIZ”

Göreve başladıklarından itibaren Alanya’ya yakışır, Türkiye ve dünya üniversiteleriyle yarışan bir üniversite kurmak için yola çıktıklarını ifade eden ALKÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı; 3,5 yıl boyunca birçok başarıya imza attıklarını söyleyerek, “Bu gurur Alanya’mızın gururu ve hepimizin başarısıdır” dedi. Rektör Pınarbaşı, “Temelleri sağlam, kaliteli bir üniversite kuracağımızı zaman zaman dile getirdik ve bu doğrultuda çalışmalarımızı planladık. Yaptığımız planlar ve yapılan araştırmalar bizlerin ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Bu başarı da bu planlamalar doğrultusunda bizlerin ve personelimizin gayretleriyle elde edilmiş bir başarıdır. Görevimiz boyunca elimizden gelen her şeyi Alanya’mız için yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“HEDEFLERİMİZE İLERLİYORUZ”

“Alanya’mızın ve üniversitemizin en büyük destekçisi ve Üniversitemizin kurucusu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun bizlere koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüp, göreve başladığımızda 6 bin 500 olan Üniversitemizdeki öğrenci sayısını 12 bine çıkardık. Yapılaşmada hedeflerimizin birçoğunu devletimizin ve hayırseverlerimizin desteğiyle tamamlayarak yerleşkemize yeni modern binalar kazandırdık. 4 olan fakülte sayısını 10’a, 3 olan meslek yüksekokulu sayısını da 5’e yükselterek, süreç içerisinde 1 de yabancı diller yüksekokulunu üniversitemize kazandırdık. Kadrolu akademik personel sayımızı artırdık ve bu ekibi genç, dinamik ve çalışkan bir ekipten oluşturduk. Enstitülerimizi daha aktif hale getirerek yüksek lisans ve doktora programlarının önünü açtık. Ayrıca formasyon derslerini vermeye başlayarak birçok kişinin bu imkanlardan yararlanmasını sağladık. Bu başarıda emeği olan tüm akademik personelimizi tebrik ediyor, daha yüksek hedeflere hep beraber ulaşacağımıza can-ü gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 12:21