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ALKÜ’de türkülü kutlama

ALKÜ, Turizm Haftası kapsamında “Denizin Sesi Yörüklerin Nefesi” adıyla bir Türk Halk Müziği konseri düzenledi

ALKÜ’de türkülü kutlama

ALKÜ, Turizm Haftası kapsamında “Denizin Sesi Yörüklerin Nefesi” adıyla bir Türk Halk Müziği konseri düzenledi

10 Nisan 2018 Salı 22:44
ALKÜ’de türkülü kutlama
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), bilimsel ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kültürel etkinlikler düzenlemeye de tüm hızıyla devam ediyor. Turizm Haftası kapsamında ALKÜ Alanya Ticeret ve Sanayi Odası (ALTSO) Turizm Meslek Yüksek Okulu ve Geleneksel ve Modern Dans Kulübü ortaklığı ile hazırlanan “Denizin sesi Yörüklerin Nefesi” isimli Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonunda tertip edilen konsere ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın, ALTSO Turizm MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Gölge, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı. Programda O Ses Türkiye yarışmacısı Cüneyt Güzel de öğrencilere türküler söyledi. 
ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile birlikte organizasyon heyetinde bulunan ve aynı zamanda programın sunuculuğunu da üstlenen ALTSO Turizm MYO Öğretim Görevlisi Bilgin Kandemir’in türkülere dair bilgilerle akıcı bir sunum yaptığı konserde farklı yörelere ait türküler söylendi. Yoğun bir ilgiyle izlenen programda halk danslarının kısa gösterileri de büyük beğeni topladı. Zaman zaman hüzünlendiren zaman zaman neşelendiren türküler ile dinleyiciler Antalya’dan, Erzurum’a Gaziantep’ten ve Kahramanmaraş’a, Karadeniz’den Ege’ye keyifli bir yolculuk gerçekleştirdi. Programın ardından bir konuşma yapan ALTSO Turizm MYO Öğretim Görevlisi Bilgin Karademir, “Bizlere bu etkinliği düzenlenmemizde destek olan başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı olmak üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, ALTSO Turizm MYO Müdürlüğüne, Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Akademik Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu Başkanı Can Doğan ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.  Programın sonunda ALTSO Turizm MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Gölge, ALTSO Turizm MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mevlüt Uyar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın ve Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Karademir, Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şevki Mat ile emeği geçenlere Alaaddin Keykubat Mührü verdi.  

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Son Güncelleme: 10.04.2018 22:49
Anahtar Kelimeler:
ALKÜTurizm HaftasıTürk Halk Müziği
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