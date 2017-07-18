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ALKÜ’DE tezsiz yüksek  lisans programları başladı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi -ALKÜ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Programları için başvurular başladı

ALKÜ’DE tezsiz yüksek  lisans programları başladı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi -ALKÜ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Programları için başvurular başladı

18 Temmuz 2017 Salı 13:49
ALKÜ’DE tezsiz yüksek  lisans programları başladı
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ALKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Programları için öğrenci alımlarına başladı. Adaylar, başvurularını 18 – 26 Temmuz tarihleri arasında şahsen veya ALKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü veya Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi Binası Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi Alanya-Antalya adresine posta yoluyla gönderebilecekler.  

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Fen Bilimleri Enstitüsü İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na başvuru yapacak adaylardan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) puan türünde bir belge istenmiyor. Başvuru şartlarına yönelik bir duyuru yayınlayan Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Adaylar, üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden lisans derecesine sahip olmaları gerekiyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 2 yarıyıl, en çok  3 yarıyıl. 10 kişiden az kayıt olması durumunda program açılmayacak” dendi.


ALES VE YDS TÜRÜNDE BELGE İSTENMİYOR
Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin ALKÜ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü de, programa başvuru yapacak adaylardan ALES ve YDS puan türünde bir belge istemediklerini belirterek, program için 40 kişilik kontenjan ayırdıklarını kaydetti. Başvuru şartlarına yönelik açıklamada ise şu bilgilere yer verildi: “Programın normal öğretim süresi 2 yarıyıl ders aşaması, 1 yarıyıl proje aşaması olup toplam 3 yarıyıldır. Adayların Eğitim Fakültesi mezunu olması veya diğer fakültelerden mezun olup pedagojik formasyon almış olması gerekli. Programa 15 kişiden az kayıt olması durumunda program açılmayacak."
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin detaylı bilgilere ;

Fen Bilimleri Enstitüsü için https://fbe.alanya.edu.tr ,

Sosyal Bilimler Enstitüsü için https://sbe.alanya.edu.tr web adreslerinden ulaşılabilir.

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